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KAZKA сделала заявление перед финалом Нацотбора
Украина замерла в ожидании результатов финала Национального отбора Евровидения-2019.
Украинская певица Александра Зарицкая, которая является вокалисткой популярной группы KAZKA, решила сделать очередное заявление перед своим выступлением на финале Нацотбора Евровидение-2019. Артистка призналась, что участие в шоу станет ее битвой с волнением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Грандиозное шоу начнется в 19 часов, следовательно все меломаны будут наблюдать, как выступают их фавориты и узнают, кто же получил возможность представлять страну на международном конкурсе.
И пока все вокалисты готовятся во второй раз представить свою песню, группа KAZKA опубликовал очередное заявление в сети. Солистка коллектива Александра Зарицкая призналась, что звездные судьи Нацотбора были правы: главным боем для нее будет борьба с волнением. Именно это, по словам Евгения Филатова, помешало артистке идеально исполнить песню Apart.
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Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Наша команда, семьи, наши непревзойденные слушатели. Вместе с вами мы готовы на все,– написала Александра Зарицкая, добавив фото с репетиции.
Украинская певица Александра Зарицкая, которая является вокалисткой популярной группы KAZKA, решила сделать очередное заявление перед своим выступлением на финале Нацотбора Евровидение-2019. Артистка призналась, что участие в шоу станет ее битвой с волнением.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Грандиозное шоу начнется в 19 часов, следовательно все меломаны будут наблюдать, как выступают их фавориты и узнают, кто же получил возможность представлять страну на международном конкурсе.
И пока все вокалисты готовятся во второй раз представить свою песню, группа KAZKA опубликовал очередное заявление в сети. Солистка коллектива Александра Зарицкая призналась, что звездные судьи Нацотбора были правы: главным боем для нее будет борьба с волнением. Именно это, по словам Евгения Филатова, помешало артистке идеально исполнить песню Apart.
Читайте также: KAZKA заинтриговала новой песней для Нацотбора "Евровидения"
Было непросто, но вот мы в финале. Впереди – моя главная битва. Битва с моим волнением. Кто из нас победит? Не знаю. И хочу поблагодарить всех, кто рядом. Наша команда, семьи, наши непревзойденные слушатели. Вместе с вами мы готовы на все,– написала Александра Зарицкая, добавив фото с репетиции.
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