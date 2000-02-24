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Раздел: Культура  
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Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью

Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью Модель была вместе с подругой.

Сейчас в Лос-Анджелесе полным ходом идет подготовка к главной кинопремии мира. В воскресенье там состоится церемония вручения премии «Оскар». Актеры, модели и режиссеры уже начали наглаживать костюмы и платья, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Модель Бехати Принслу тоже готовится к празднику. Правда, в ее случае «Оскар» начнется не с красной дорожки кинотеатра «Долби», а с вечеринки Vanity Fair. Вместе с младшей дочерью Джио Грейс Бехати и отправилась выбирать наряд, в котором появится на after party церемонии.

Адам Ливайн и Бехати Принслу начали встречаться в 2012-м. Через два года знаменитости поженились, а еще через два - в марте 2016-го - появилась новость о беременности модели.

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В сентябре того же года родилась их первая дочь Дасти Роуз, а в начале 2018-го на свет появилась Джио Грейс.

Папарацци засняли Бехати Принслу на прогулке с дочерью


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 Теги: Бехати Принслу, фото

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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