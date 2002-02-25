Раздел: Культура
Леди Гага стала обладательницей самой престижной кинопремии
Певица написала балладу Shallow к драме "Звезда родилась".
Певица и актриса Леди Гага получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. Американская киноакадемия отметила созданную ей для фильма "Звезда родилась" балладу Shallow, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Трек был создан в соавторстве с Эндрю Уайеттом, Энтони Россомандо, Марком Ронсоном.
Ранее певица уже получила несколько наград за этот трек.
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В том числе две "Грэмми" как Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" и "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".
Кроме того, певица с соавторами получила "Золотой глобус".
Певица и актриса Леди Гага получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. Американская киноакадемия отметила созданную ей для фильма "Звезда родилась" балладу Shallow, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.
Трек был создан в соавторстве с Эндрю Уайеттом, Энтони Россомандо, Марком Ронсоном.
Ранее певица уже получила несколько наград за этот трек.
Читайте также: Потап обратился с необычной просьбой к продюсерам "Голоса страны"
В том числе две "Грэмми" как Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" и "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".
Кроме того, певица с соавторами получила "Золотой глобус".
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