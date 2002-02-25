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Раздел: Культура  
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Леди Гага стала обладательницей самой престижной кинопремии

Леди Гага стала обладательницей самой престижной кинопремии Певица написала балладу Shallow к драме "Звезда родилась".

Певица и актриса Леди Гага получила "Оскар" за лучшую песню к фильму. Американская киноакадемия отметила созданную ей для фильма "Звезда родилась" балладу Shallow, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 112 канал.

Трек был создан в соавторстве с Эндрю Уайеттом, Энтони Россомандо, Марком Ронсоном.

Ранее певица уже получила несколько наград за этот трек.

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В том числе две "Грэмми" как Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой" и "Лучшая песня, написанная для визуальных медиа".

Кроме того, певица с соавторами получила "Золотой глобус".





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 Теги: Леди Гага, Оскар

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