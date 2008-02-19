Раздел: Культура
Украинская певица ответила на слухи о потере ребенка
Певица отреагировала на новости о выкидыше.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Надя Дорофеева забеременела сразу после свадьбы с музыкантом Владимиром Дантесом. Однако родить малыша так и не удалось: как рассказал инсайдер, по каким-то причинам случился выкидыш, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Украинская знаменитость молниеносно отреагировала на новости и на официальной странице в Instagram, за которой следят более четырех миллионов человек, опровергла информацию о выкидыше.
«Ребята, ну это треш уже, конечно!» – прокомментировала Надя Дорофеева, добавив смеющийся эмоджи.
После этого артистка опубликовала новое фото со съемок Лиги смеха в стильном наряде, а поклонники в комментариях усыпали ее комплиментами.
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«Блин, крутые кроссовки. Всегда их хотела себе. Только Надя может их себе позволить, а я нет, ха-ха», «Все прикольно и классно, стиль, как всегда, на уровне. Но я скучаю по твоим женственным прикидам», «И я люблю Лигу смеха! Лучшие шутки и лучшая Додо!» – пишут в Сети.
Недавно в СМИ появилась информация о том, что Надя Дорофеева забеременела сразу после свадьбы с музыкантом Владимиром Дантесом. Однако родить малыша так и не удалось: как рассказал инсайдер, по каким-то причинам случился выкидыш, передает Хроника.инфо со ссылкой на clutch.ua.
Украинская знаменитость молниеносно отреагировала на новости и на официальной странице в Instagram, за которой следят более четырех миллионов человек, опровергла информацию о выкидыше.
«Ребята, ну это треш уже, конечно!» – прокомментировала Надя Дорофеева, добавив смеющийся эмоджи.
После этого артистка опубликовала новое фото со съемок Лиги смеха в стильном наряде, а поклонники в комментариях усыпали ее комплиментами.
Читайте также: Надя Дорофеева ответила на слухи о беременности
«Блин, крутые кроссовки. Всегда их хотела себе. Только Надя может их себе позволить, а я нет, ха-ха», «Все прикольно и классно, стиль, как всегда, на уровне. Но я скучаю по твоим женственным прикидам», «И я люблю Лигу смеха! Лучшие шутки и лучшая Додо!» – пишут в Сети.
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