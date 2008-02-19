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Похудевшая Рене Зеллвегер вышла в свет в пикантном наряде
Актриса стала гостьей after-party «Оскара».
Последнее время 49-летняя Рене Зеллвегер не часто появляется на красной дорожке, но мы благодарны ей каждый раз, когда она это делает, ведь выглядит она при этом потрясающе, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Актриса стала гостьей after-party «Оскара». На мероприятии селебрити появилась в черном платье-миди с квадратным декольте, пышными рукавами и сексуальным вырезом до бедра с одной стороны. Лаконичный образ звезда дополнила туфлями с ремешком вокруг щиколотки. Лук завершил низкий объемный пучок, нюдовый макияж в розовых тонах, а также кольцо с крупным изумрудом и бриллиантом.
В 2010 году знаменитость, как известно, взяла шестилетний перерыв в карьере. В интервью главному редактору People Джесс Кейгл Зеллвегер объяснила, почему она приняла такое решение. Рене призналась, что стала несчастной из-за того, что поставила свою карьеру на первое место в жизни:
Мне было интересно познать что-то другое кроме актерства. Пока я активно снималась, у меня совершенно не было времени на то, чтобы заняться тем, что мне может быть интересно. Я хотела расти как личность, развиваться в том направлении, где у меня были способности. Я поступила учиться. Но куда - не скажу. Я всегда любила писать. Возможно, если бы так и не дождалась ролей в свое время, освоила бы профессию журналиста.
В 2016 году она вернулась на экраны с фильмом «Бриджит Джонс 3″ (Bridget Jones’s Baby). С тех пор Рене не часто выходила в свет. Так, ни на «Оскаре», ни на вечеринке Vanity Fair она не появлялась с 2013 года. Однако в скором времени все может измениться. Зеллвегер недавно закончила съемки биографического фильма про американскую актрису Джуди Гарленд, которая была найдена мертвой в своем доме в Лондоне в июне 1969 года.
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В настоящее время она снимается в сериале под названием «Что/если» (What/If). По данным издания Deadline Hoillywood, каждый сезон социального триллера будет состоят из 10 эпизодов, и в центре каждого будет отдельная история. Создатели планируют показать, как одно судьбоносное решение способно изменить всю жизнь. В первом сезоне Рене Зеллвегер сыграет персонажа по имени Энн.
Последнее время 49-летняя Рене Зеллвегер не часто появляется на красной дорожке, но мы благодарны ей каждый раз, когда она это делает, ведь выглядит она при этом потрясающе, передает Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
Актриса стала гостьей after-party «Оскара». На мероприятии селебрити появилась в черном платье-миди с квадратным декольте, пышными рукавами и сексуальным вырезом до бедра с одной стороны. Лаконичный образ звезда дополнила туфлями с ремешком вокруг щиколотки. Лук завершил низкий объемный пучок, нюдовый макияж в розовых тонах, а также кольцо с крупным изумрудом и бриллиантом.
В 2010 году знаменитость, как известно, взяла шестилетний перерыв в карьере. В интервью главному редактору People Джесс Кейгл Зеллвегер объяснила, почему она приняла такое решение. Рене призналась, что стала несчастной из-за того, что поставила свою карьеру на первое место в жизни:
Мне было интересно познать что-то другое кроме актерства. Пока я активно снималась, у меня совершенно не было времени на то, чтобы заняться тем, что мне может быть интересно. Я хотела расти как личность, развиваться в том направлении, где у меня были способности. Я поступила учиться. Но куда - не скажу. Я всегда любила писать. Возможно, если бы так и не дождалась ролей в свое время, освоила бы профессию журналиста.
В 2016 году она вернулась на экраны с фильмом «Бриджит Джонс 3″ (Bridget Jones’s Baby). С тех пор Рене не часто выходила в свет. Так, ни на «Оскаре», ни на вечеринке Vanity Fair она не появлялась с 2013 года. Однако в скором времени все может измениться. Зеллвегер недавно закончила съемки биографического фильма про американскую актрису Джуди Гарленд, которая была найдена мертвой в своем доме в Лондоне в июне 1969 года.
Читайте также: Рене Зеллвегер вышла в свет без макияжа
В настоящее время она снимается в сериале под названием «Что/если» (What/If). По данным издания Deadline Hoillywood, каждый сезон социального триллера будет состоят из 10 эпизодов, и в центре каждого будет отдельная история. Создатели планируют показать, как одно судьбоносное решение способно изменить всю жизнь. В первом сезоне Рене Зеллвегер сыграет персонажа по имени Энн.
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