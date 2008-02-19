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Раздел: Культура  
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Оля Фреймут рассказала, куда отправилась в свой день рождения

Оля Фреймут рассказала, куда отправилась в свой день рожденияТелеведущей исполняется 37 лет.

Ольга Фреймут сегодня, 25 февраля, отмечает день рождения. Телеведущей исполняется 37 лет. Накануне Ольга Фреймут призналась, что отметит праздник в путешествии, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На своей странице в Instagram Ольга Фреймут сообщила, что они с мужем Владимиром Локотко отметят день рождения телеведущей в Тель-Авиве, Израиль.

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"Перед днем рождения традиционно летим куда-то с Володей далеко-далеко... Привет из Тель-Авива", – написала Ольга Фреймут.
Оля Фреймут рассказала, куда отправилась в свой день рождения


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 Теги: Оля Фреймут, день рождения

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Сегодня, 16:59 » Автор: Алена Шимко
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