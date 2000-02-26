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Ольга Фреймут разоткровенничалась в свой день рождения

Ольга Фреймут разоткровенничалась в свой день рождения Ведущая поделилась своими мыслями.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут поделилась размышлениями о жизни в день рождения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Clutch.

В понедельник, 25 февраля, Ольга Фреймут отметила 37-ой день рождения и поделилась мыслями на этот счет с поклонниками в Instagram.

«Мне 37. Впервые за все годы чувствую: отсчет жизни обновлено; меня как вернули в 1982 – когда так страшно рождаться и начинать учиться. Дышать. Есть. Тогда тоже была паника полностью и буквально отдаться в руки незнакомцев. Пусть мамы и папы. 25 февраля 1982 я понятия не имела, как себе помочь, если не умеешь пользоваться мыслями, потому что не знаешь языка; когда даже к ползанию (а тем более к первым шагам) нужно дорасти. Когда беспомощность во всем, только мамина улыбка интуитивно во спасение.

И сейчас это самое чувство – позади будто не моя жизнь. Будто какая-то другая, я ее прошла. Ницше советовал полюбить свою судьбу. Я свою обожаю. Она интересна, как фильм. За серые сюжеты режиссеры не берутся. Поэтому я рада экстравагантности моей жизни. Но. Почему все сегодня начинается снова. И я это вижу, я вижу парусник на волнах голубого моря. Как сахар и хлебницу на столе за завтраком, пока пишу этот не инстаграмный текст. Впереди – пространство дома, который еще не успели обставить мебелью. Я (которая с прошлого) оставила непригодные навыки: знакомства, которые ни к чему; мечты, к которым уже дошла.

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А пока доверяюсь большому миру – как 37 лет назад сделала это младенцем», – написала Фреймут.

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 Теги: Ольга Фреймут, день рождения

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