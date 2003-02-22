Раздел: Культура
Ким Кардашьян примерила "прозрачное" платье
Поверх ткани красуется корсет.
Пока большинство голливудских звезд отдыхали на афтепати “Оскара”, Ким Кардашьян проигнорировала это светское мероприятие ради другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.
Так, звезда Instagram посетила выставку французского модельера Тьерри Мюглера, чьи работы она так любит.
Вот и вчера она выбрала для выхода платье Mugler – полупрозрачную модель на одно плечо нежно-розового оттенка с… прозрачным золотистым корсетом! Кажется, звезда не устает хвастаться своей фигурой, то и дело появляясь в таких откровенных нарядах.
Читайте также: Ким Кардашьян "забыла" надеть нижнее белье под прозрачное платье
Как Вам этот ее образ – стильно или странно?
Пока большинство голливудских звезд отдыхали на афтепати “Оскара”, Ким Кардашьян проигнорировала это светское мероприятие ради другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.
Так, звезда Instagram посетила выставку французского модельера Тьерри Мюглера, чьи работы она так любит.
Вот и вчера она выбрала для выхода платье Mugler – полупрозрачную модель на одно плечо нежно-розового оттенка с… прозрачным золотистым корсетом! Кажется, звезда не устает хвастаться своей фигурой, то и дело появляясь в таких откровенных нарядах.
Читайте также: Ким Кардашьян "забыла" надеть нижнее белье под прозрачное платье
Как Вам этот ее образ – стильно или странно?
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
877
0
Оставьте свой комментарий