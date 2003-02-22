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Раздел: Культура  
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Ким Кардашьян примерила "прозрачное" платье

Ким Кардашьян примерила "прозрачное" платьеПоверх ткани красуется корсет.

Пока большинство голливудских звезд отдыхали на афтепати “Оскара”, Ким Кардашьян проигнорировала это светское мероприятие ради другого, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua.

Так, звезда Instagram посетила выставку французского модельера Тьерри Мюглера, чьи работы она так любит.

Вот и вчера она выбрала для выхода платье Mugler – полупрозрачную модель на одно плечо нежно-розового оттенка с… прозрачным золотистым корсетом! Кажется, звезда не устает хвастаться своей фигурой, то и дело появляясь в таких откровенных нарядах.

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Как Вам этот ее образ – стильно или странно?
Ким Кардашьян примерила "прозрачное" платье


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 Теги: Ким Кардашьян, корсет, платье, фигура

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Сегодня, 17:29 » Автор: Алена Шимко
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