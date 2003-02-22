Леди Гага рассказала, какие отношения у нее с Брэдли Купером

Ходят слухи о бурном романе.



После громкой премьеры фильма “Звезда родилась” слухи о романе Гаги и Купера не утихают. Масло в огонь подливают их совместное выступление на одном из концертов певицы и то, как звезды ведут себя, встречаясь на официальных мероприятиях, передает



Последней каплей стало выступление коллег по фильму на “Оскаре”, где они вместе спели Shallow, посылая друг другу нежные взгляды и сидя рядом в обнимку. То, что между ними что-то есть заметили не только фанаты, а и гости мероприятия.



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Точку в этих слухах решила поставить сама Гага. Вчера она опубликовала у себя в Instagram фото, на котором они с Купером сидят за роялем, и подчеркнула, что их связывает не что иное, как дружба. “Ничто не может быть более особенным, чем поделиться этим моментом с «Оскара» с настоящим другом и творческим гением”, – подписала снимок звезда.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter После громкой премьеры фильма “Звезда родилась” слухи о романе Гаги и Купера не утихают. Масло в огонь подливают их совместное выступление на одном из концертов певицы и то, как звезды ведут себя, встречаясь на официальных мероприятиях, передает Хроника.инфо со ссылкой на www.cosmo.com.ua Последней каплей стало выступление коллег по фильму на “Оскаре”, где они вместе спели Shallow, посылая друг другу нежные взгляды и сидя рядом в обнимку. То, что между ними что-то есть заметили не только фанаты, а и гости мероприятия.Точку в этих слухах решила поставить сама Гага. Вчера она опубликовала у себя в Instagram фото, на котором они с Купером сидят за роялем, и подчеркнула, что их связывает не что иное, как дружба. “Ничто не может быть более особенным, чем поделиться этим моментом с «Оскара» с настоящим другом и творческим гением”, – подписала снимок звезда.





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