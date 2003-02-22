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Кейт Миддлтон очаровала ярким образом
Визит королевской пары состоялся в последние дни зимы.
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.
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Несмотря на то, что визит королевской пары состоялся в последние дни зимы, для первого выхода на публику Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ. Она надела стильное красное пальто, из-под которого выглядывали рукава гольфа, облегающие брюки и сапоги на каблуках черного цвета. Герцогиня, как всегда, много улыбалась и приветливо общалась с публикой, которая выстроилась на обочинах дороги.
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон прибыли в столицу Северной Ирландии с двухдневным туром. Для первого выхода на публику герцогиня Кембриджская выбрала стильный весенний образ, который украшала, как всегда, идеальная укладка.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
По возвращении герцогов Сассекских из трехдневного путешествия по Марокко, Кейт Миддлтон и принц Уильям отправились в тур по Северной Ирландии. В программе их визита планы посетить столицу страны Белфаст и два других города – Фермана и Баллимена. Тур организован для того, чтобы поднять важные вопросы, касающиеся проблем молодежи.
Читайте также: Кейт Миддлтон покорила стильным образом. Фото
Несмотря на то, что визит королевской пары состоялся в последние дни зимы, для первого выхода на публику Кейт Миддлтон выбрала яркий весенний образ. Она надела стильное красное пальто, из-под которого выглядывали рукава гольфа, облегающие брюки и сапоги на каблуках черного цвета. Герцогиня, как всегда, много улыбалась и приветливо общалась с публикой, которая выстроилась на обочинах дороги.
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