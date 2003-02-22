Раздел: Культура
Оля Полякова пристыдила Настю Каменских за плагиат
Оля возмущена.
Блондинка в кокошнике Оля Полякова опубликовала в соцсетях фотоколлаж, который стал доказательством факта плагиата, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Украинские певицы постоянно плагиатят друг друга, и это касается не только песен или музыки, но и нарядов известных исполнительниц.
Так, Оля Полякова на странице Instagram опубликовала запись в которой призвала свою коллегу по сцене не позорить саму себя и снять комбинезон, ведь он не идет Насте.
Как доказательство, она опубликовала фото, где она на M1 Music Awards в розовом комбинезоне с черными пряжками, которые повязывают ее, имея сексуальный подтекст. На других фото изображена Настя Каменских во время празднования Дня рождения журнала Pink.
На Насте надет практически идентичный костюм, только пряжки белого цвета, а вместо черных ботфортов на ногах Каменских сапоги на высоком каблуке совершенно другого цвета.
Полякова обратилась к модной оппонентке: «… Как так можно, вообще не стыдно? Без лишних слов, снимай, тебе не идет».
Читайте также: Настю Каменских искупали в комплиментах
Каменских пока никак не отреагировала на такое смелое заявление Оли Поляковой.
Блондинка в кокошнике Оля Полякова опубликовала в соцсетях фотоколлаж, который стал доказательством факта плагиата, передает Хроника.инфо со ссылкой на Политеку.
Украинские певицы постоянно плагиатят друг друга, и это касается не только песен или музыки, но и нарядов известных исполнительниц.
Так, Оля Полякова на странице Instagram опубликовала запись в которой призвала свою коллегу по сцене не позорить саму себя и снять комбинезон, ведь он не идет Насте.
Как доказательство, она опубликовала фото, где она на M1 Music Awards в розовом комбинезоне с черными пряжками, которые повязывают ее, имея сексуальный подтекст. На других фото изображена Настя Каменских во время празднования Дня рождения журнала Pink.
На Насте надет практически идентичный костюм, только пряжки белого цвета, а вместо черных ботфортов на ногах Каменских сапоги на высоком каблуке совершенно другого цвета.
Полякова обратилась к модной оппонентке: «… Как так можно, вообще не стыдно? Без лишних слов, снимай, тебе не идет».
Читайте также: Настю Каменских искупали в комплиментах
Каменских пока никак не отреагировала на такое смелое заявление Оли Поляковой.
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