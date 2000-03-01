Украина может отказаться и от Евровидения 2020

В случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.



Отказавшись от участия в Евровидении 2019, Украина может принять аналогичное решение и в следующем году. Хотя организаторы песенного конкурса высказывали надежду на участие нашей страны на Евровидении 2020, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал единственную возможную причину отказа и от него.



Об этом пишет



Так, представители НОТУ в четверг, 28 февраля, ответили на вопросы журналистов по поводу резонансного решения относительно конкурса. Видео опубликовано на Facebook-странице издания "Вести".



Аласания заявил, что в случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.



Напомним, что согласно правилам, конкурс проводится в той стране, от которой выступает победитель Евровидения.



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Также Аласания заверил, что НОТУ будет транслировать Евровидение в мае и никого из эфира "вырезать" не собирается. В частности, российского певца Сергея Лазарева. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Отказавшись от участия в Евровидении 2019, Украина может принять аналогичное решение и в следующем году. Хотя организаторы песенного конкурса высказывали надежду на участие нашей страны на Евровидении 2020, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал единственную возможную причину отказа и от него.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua Так, представители НОТУ в четверг, 28 февраля, ответили на вопросы журналистов по поводу резонансного решения относительно конкурса. Видео опубликовано на Facebook-странице издания "Вести".Аласания заявил, что в случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.Напомним, что согласно правилам, конкурс проводится в той стране, от которой выступает победитель Евровидения.Также Аласания заверил, что НОТУ будет транслировать Евровидение в мае и никого из эфира "вырезать" не собирается. В частности, российского певца Сергея Лазарева.





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