Раздел: Культура
Украина может отказаться и от Евровидения 2020
В случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.
Отказавшись от участия в Евровидении 2019, Украина может принять аналогичное решение и в следующем году. Хотя организаторы песенного конкурса высказывали надежду на участие нашей страны на Евровидении 2020, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал единственную возможную причину отказа и от него.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Так, представители НОТУ в четверг, 28 февраля, ответили на вопросы журналистов по поводу резонансного решения относительно конкурса. Видео опубликовано на Facebook-странице издания "Вести".
Аласания заявил, что в случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.
Напомним, что согласно правилам, конкурс проводится в той стране, от которой выступает победитель Евровидения.
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Также Аласания заверил, что НОТУ будет транслировать Евровидение в мае и никого из эфира "вырезать" не собирается. В частности, российского певца Сергея Лазарева.
Отказавшись от участия в Евровидении 2019, Украина может принять аналогичное решение и в следующем году. Хотя организаторы песенного конкурса высказывали надежду на участие нашей страны на Евровидении 2020, глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания назвал единственную возможную причину отказа и от него.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
Так, представители НОТУ в четверг, 28 февраля, ответили на вопросы журналистов по поводу резонансного решения относительно конкурса. Видео опубликовано на Facebook-странице издания "Вести".
Аласания заявил, что в случае победы представителя РФ в Израиле на Евровидение-2019, Украина не будет участвовать в конкурсе в следующем году.
Напомним, что согласно правилам, конкурс проводится в той стране, от которой выступает победитель Евровидения.
Читайте также: Гройсман спрогнозировал отказ от импорта газа к 2020 году
Также Аласания заверил, что НОТУ будет транслировать Евровидение в мае и никого из эфира "вырезать" не собирается. В частности, российского певца Сергея Лазарева.
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