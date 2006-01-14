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Раздел: Курьезы  
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Путин рассмешил странным изображением на своих валенках

Путин рассмешил странным изображением на своих валенкахСоцсети продолжают обсуждать крещенские купания Путина.

Российских пользователей озадачило изображение на валенках, в которых президент России Владимир Путин появился во время крещенских купаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.

Дискуссия началась из-за соответствующего вопроса журналиста кремлевского пула Дмитрий Смирнова.

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Варианты ответов поражают своей разноплановостью: от "г*вна" и "коровьей лепешки" до герба СССР и иконы Божьей матери.

Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
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 Теги: Путин, Крещение

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Сегодня, 09:10 » Автор: Анна Мартынова
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