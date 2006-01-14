Раздел: Курьезы
Путин рассмешил странным изображением на своих валенках
Соцсети продолжают обсуждать крещенские купания Путина.
Российских пользователей озадачило изображение на валенках, в которых президент России Владимир Путин появился во время крещенских купаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Дискуссия началась из-за соответствующего вопроса журналиста кремлевского пула Дмитрий Смирнова.
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Варианты ответов поражают своей разноплановостью: от "г*вна" и "коровьей лепешки" до герба СССР и иконы Божьей матери.
Российских пользователей озадачило изображение на валенках, в которых президент России Владимир Путин появился во время крещенских купаний, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Дискуссия началась из-за соответствующего вопроса журналиста кремлевского пула Дмитрий Смирнова.
Читайте также: Сеть сходит с ума от новой оптической иллюзии
Варианты ответов поражают своей разноплановостью: от "г*вна" и "коровьей лепешки" до герба СССР и иконы Божьей матери.
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