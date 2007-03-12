В Одессе предлагают “проголосовать” за Путина в биотуалете

В Одессе вблизи здания консульства РФ активисты патриотических организаций проводят акцию против выборов российского президента в Крыму.



Сейчас возле дипмиссии активисты патриотических организаций разместили биотуалет, назвав его "избирательной кабинкой" для голосования за "президента московской федерации", сообщает



"Мы решили таким способом приобщиться к поддержке московских организаторов незаконных выборов в аннексированном Крыму. Приглашаем любителей Путина проголосовать в этой кабинке", - сделал саркастическое заявление представитель "Братства" в Одессе Максим Непийпиво, который троллит и пикетирует вместе с представителями других организаций консульство РФ.



Еще около пятидесяти активистов патриотических организаций, в частности, ОО "Самооборона Одессы", "Сокол", "Свободные люди", ВО "Автомайдан" и другие, организовали акцию протеста на Приморском бульваре, рядом с памятником Дюку - они возмущены решением Москвы провести выборы на территории Крыма.



Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Не признаем выборов в Крыму", "Крым - это Украина", "Путин, хватит лгать и воевать!", Вор, верни Крым Украине" и другие.



Как сообщалось, в восемь утра возле Посольства РФ в Украине активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НОД "Правый сектор" начали 12-часовую акцию протеста.



Акции проходят и возле дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.



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16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 18 марта на территорию российских дипучреждений для участия в выборах президента РФ будут допускаться только дипломаты. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Сейчас возле дипмиссии активисты патриотических организаций разместили биотуалет, назвав его "избирательной кабинкой" для голосования за "президента московской федерации", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ "Мы решили таким способом приобщиться к поддержке московских организаторов незаконных выборов в аннексированном Крыму. Приглашаем любителей Путина проголосовать в этой кабинке", - сделал саркастическое заявление представитель "Братства" в Одессе Максим Непийпиво, который троллит и пикетирует вместе с представителями других организаций консульство РФ.Еще около пятидесяти активистов патриотических организаций, в частности, ОО "Самооборона Одессы", "Сокол", "Свободные люди", ВО "Автомайдан" и другие, организовали акцию протеста на Приморском бульваре, рядом с памятником Дюку - они возмущены решением Москвы провести выборы на территории Крыма.Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Не признаем выборов в Крыму", "Крым - это Украина", "Путин, хватит лгать и воевать!", Вор, верни Крым Украине" и другие.Как сообщалось, в восемь утра возле Посольства РФ в Украине активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НОД "Правый сектор" начали 12-часовую акцию протеста.Акции проходят и возле дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 18 марта на территорию российских дипучреждений для участия в выборах президента РФ будут допускаться только дипломаты.



