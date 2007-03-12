Раздел: Курьезы
В Одессе предлагают “проголосовать” за Путина в биотуалете
В Одессе вблизи здания консульства РФ активисты патриотических организаций проводят акцию против выборов российского президента в Крыму.
Сейчас возле дипмиссии активисты патриотических организаций разместили биотуалет, назвав его "избирательной кабинкой" для голосования за "президента московской федерации", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы решили таким способом приобщиться к поддержке московских организаторов незаконных выборов в аннексированном Крыму. Приглашаем любителей Путина проголосовать в этой кабинке", - сделал саркастическое заявление представитель "Братства" в Одессе Максим Непийпиво, который троллит и пикетирует вместе с представителями других организаций консульство РФ.
Еще около пятидесяти активистов патриотических организаций, в частности, ОО "Самооборона Одессы", "Сокол", "Свободные люди", ВО "Автомайдан" и другие, организовали акцию протеста на Приморском бульваре, рядом с памятником Дюку - они возмущены решением Москвы провести выборы на территории Крыма.
Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Не признаем выборов в Крыму", "Крым - это Украина", "Путин, хватит лгать и воевать!", Вор, верни Крым Украине" и другие.
Как сообщалось, в восемь утра возле Посольства РФ в Украине активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НОД "Правый сектор" начали 12-часовую акцию протеста.
Акции проходят и возле дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.
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16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 18 марта на территорию российских дипучреждений для участия в выборах президента РФ будут допускаться только дипломаты.
Сейчас возле дипмиссии активисты патриотических организаций разместили биотуалет, назвав его "избирательной кабинкой" для голосования за "президента московской федерации", сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Укринформ.
"Мы решили таким способом приобщиться к поддержке московских организаторов незаконных выборов в аннексированном Крыму. Приглашаем любителей Путина проголосовать в этой кабинке", - сделал саркастическое заявление представитель "Братства" в Одессе Максим Непийпиво, который троллит и пикетирует вместе с представителями других организаций консульство РФ.
Еще около пятидесяти активистов патриотических организаций, в частности, ОО "Самооборона Одессы", "Сокол", "Свободные люди", ВО "Автомайдан" и другие, организовали акцию протеста на Приморском бульваре, рядом с памятником Дюку - они возмущены решением Москвы провести выборы на территории Крыма.
Участники акции держат в руках плакаты с лозунгами "Не признаем выборов в Крыму", "Крым - это Украина", "Путин, хватит лгать и воевать!", Вор, верни Крым Украине" и другие.
Как сообщалось, в восемь утра возле Посольства РФ в Украине активисты "Национального корпуса", ВО "Свобода" и НОД "Правый сектор" начали 12-часовую акцию протеста.
Акции проходят и возле дипломатических представительств в Харькове, Одессе и Львове.
Читайте также: Стало известно, сколько россиян готовы проголосовать за Путина
16 марта министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что 18 марта на территорию российских дипучреждений для участия в выборах президента РФ будут допускаться только дипломаты.
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