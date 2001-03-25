Раздел: Курьезы
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
И пусть весь мир подождет.
Каждому из нас знакомо это чувство, когда веки тяжелеют, ты начинаешь чаще и яростнее зевать, и единственное место, где бы ты хотел сейчас оказаться это кровать. Взрослые могут дождаться момента прикосновения головы с подушкой, чего нельзя сказать о маленьких детях, которых сон может свалить с ног в любом, даже самом неудобном месте. И да, они действительно могут спать где угодно и эти смешные фотографии доказывают это, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ох уж эти детки: смешные кадры из жизни малышей
Каждому из нас знакомо это чувство, когда веки тяжелеют, ты начинаешь чаще и яростнее зевать, и единственное место, где бы ты хотел сейчас оказаться это кровать. Взрослые могут дождаться момента прикосновения головы с подушкой, чего нельзя сказать о маленьких детях, которых сон может свалить с ног в любом, даже самом неудобном месте. И да, они действительно могут спать где угодно и эти смешные фотографии доказывают это, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Ох уж эти детки: смешные кадры из жизни малышей
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