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Раздел: Курьезы  
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Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати

Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати И пусть весь мир подождет.

Каждому из нас знакомо это чувство, когда веки тяжелеют, ты начинаешь чаще и яростнее зевать, и единственное место, где бы ты хотел сейчас оказаться это кровать. Взрослые могут дождаться момента прикосновения головы с подушкой, чего нельзя сказать о маленьких детях, которых сон может свалить с ног в любом, даже самом неудобном месте. И да, они действительно могут спать где угодно и эти смешные фотографии доказывают это, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
Смешные детки, которые не смогли доползти до кровати
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 Теги: дети, сон

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Сегодня, 21:45 » Автор: Анна Мартынова
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