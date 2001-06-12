Раздел: Курьезы
Кадыров отреагировал на предложение комика возглавить сборную РФ по футболу
Ранее Слепаков высмеял игру сборной.
Рамзан Кадыров, глава Чечни, прокомментировал песню Семена Слепакова о сборной России по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Он назвал Слепакова братом и пригласил в Чечню для записи новой песни.
По словам Кадырова, песня о футболистах ему понравилась, он искренне смеялся.
Заодно он уточнил, что напрасно кто-то думает, что у чеченцев нет чувства юмора. Оно не зависит от места, где проживают люди, заверил Кадыров.
Затем в Telegram-канале он опубликовал стихотворение, где решил защитить российский футбол.
В частности, в нем говорится:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан
...
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе».
В заключение Кадыров отметил: несмотря на то, что Слепаков в песне решил, что глава Чечни был бы лучшим тренером для сборной РФ, но по сюжету его подопечные все равно проиграли.
«Это непорядок», - заявил он, пожелав российским футболистам победить на мундиале.
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Отметим, что реакция в Грозном на песню Слепакова была неоднородной. Так, Джамбулат Умаров, министр Чечни, заявил, что российскому комику надо извиниться перед сборной по футболу и перед Рамзаном Кадыровым.
Рамзан Кадыров, глава Чечни, прокомментировал песню Семена Слепакова о сборной России по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.
Он назвал Слепакова братом и пригласил в Чечню для записи новой песни.
По словам Кадырова, песня о футболистах ему понравилась, он искренне смеялся.
Заодно он уточнил, что напрасно кто-то думает, что у чеченцев нет чувства юмора. Оно не зависит от места, где проживают люди, заверил Кадыров.
Затем в Telegram-канале он опубликовал стихотворение, где решил защитить российский футбол.
В частности, в нем говорится:
«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан
...
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе».
В заключение Кадыров отметил: несмотря на то, что Слепаков в песне решил, что глава Чечни был бы лучшим тренером для сборной РФ, но по сюжету его подопечные все равно проиграли.
«Это непорядок», - заявил он, пожелав российским футболистам победить на мундиале.
Читайте также: Известный комик знатно постебался над ЧМ-2018
Отметим, что реакция в Грозном на песню Слепакова была неоднородной. Так, Джамбулат Умаров, министр Чечни, заявил, что российскому комику надо извиниться перед сборной по футболу и перед Рамзаном Кадыровым.
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