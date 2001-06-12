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Кадыров отреагировал на предложение комика возглавить сборную РФ по футболу

Кадыров отреагировал на предложение комика возглавить сборную РФ по футболуРанее Слепаков высмеял игру сборной.

Рамзан Кадыров, глава Чечни, прокомментировал песню Семена Слепакова о сборной России по футболу, передает Хроника.инфо со ссылкой на СобКор.

Он назвал Слепакова братом и пригласил в Чечню для записи новой песни.

По словам Кадырова, песня о футболистах ему понравилась, он искренне смеялся.

Заодно он уточнил, что напрасно кто-то думает, что у чеченцев нет чувства юмора. Оно не зависит от места, где проживают люди, заверил Кадыров.

Затем в Telegram-канале он опубликовал стихотворение, где решил защитить российский футбол.

В частности, в нем говорится:

«И вроде как в глаз твое обращение
Не тронута бровь, прости, в сокращенье
Тебе отвечает на юмор Рамзан
Про Дзюбу, Египет и пармезан
...
И четко ложится в ответе строфа:
В команде «Ахмат» я почти что ФИФА.
Дадут они фору любому Пеле,
Которого ждешь ты в сибирском селе».

В заключение Кадыров отметил: несмотря на то, что Слепаков в песне решил, что глава Чечни был бы лучшим тренером для сборной РФ, но по сюжету его подопечные все равно проиграли.

«Это непорядок», - заявил он, пожелав российским футболистам победить на мундиале.

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Отметим, что реакция в Грозном на песню Слепакова была неоднородной. Так, Джамбулат Умаров, министр Чечни, заявил, что российскому комику надо извиниться перед сборной по футболу и перед Рамзаном Кадыровым.
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 Теги: Кадыров, ЧМ-2018

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Сегодня, 16:15 » Автор: Анна Мартынова
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