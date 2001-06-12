» » Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Раздел: Курьезы  
0

Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»

Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»Чего только не придумают.

Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами. Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться! «Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.

Читайте также: В Амстердаме открыли ресторан для одиночек

Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: кофе, прикол

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
     144
     0

Похожие новости по теме

Приятного аппетита: в США можно выпить кофе со вкусом куриных крылышек Приятного аппетита: в США можно выпить кофе со вкусом куриных крылышек

Для тех, кому мало простого кофеина.

Смешные фотографии собак из серии Смешные фотографии собак из серии " Человек, неси кофе"

10 забавных собак, которые просто обожают кофе.

«Печем кофе»: свежая порция смешных вывесок и объявлений «Печем кофе»: свежая порция смешных вывесок и объявлений

"За рулем пейте круглосуточно".

Туристам в Таиланде предлагают кофе, пережеванный слонами Туристам в Таиланде предлагают кофе, пережеванный слонами

В Таиланде начался кофейный сезон. Там продают самый дорогой кофе, пережеванный слонами.

Забавные картинки, которые разбудят вас быстрее, чем кофе Забавные картинки, которые разбудят вас быстрее, чем кофе

«Моя сестра беременна, жду не дождусь, когда стану дядей или тетей».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх