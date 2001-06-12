Для одиночек: создан кофе, с которым можно «целоваться»

Чего только не придумают.



Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами. Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами, передает



Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться! «Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.



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Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Крышечка от бумажного или пластикового стаканчика с кофе — зачастую первая вещь, которой вы утром касаетесь губами. Южнокорейский дизайнер Чан ВуСеок создал концепцию крышечки для кофейного стакана с губами, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture Крышка выглядит как человеческое лицо — можно одновременно пить кофе и целоваться! «Кофе на вынос — символ городской культуры и моды. Форма губ тоже определенный символ, потому сочетание этих двух символов — это забавно», — говорит дизайнер.



