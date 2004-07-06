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Раздел: Курьезы  
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Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторана

Не понравилась еда: посетительница откусила ухо хозяину ресторанаКлиентка не нашла общий язык с владельцами заведения

24-летняя Джейд Лорен Андерсон из Мичигана откусила владельцу китайского ресторана часть уха, потому что ей не понравилась еда. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна

Девушку арестовали, предъявили обвинение в нападении и назначили залог размером в 20 тысяч долларов. Джейд пожаловалась на некачественную еду владельцам заведения, но те плохо разговаривали на английском языке. Девушка нашла решение проблемы, решив совершить неожиданное нападение.

Изначально сын хозяев ресторана пытался переводить слова Джейд, но вскоре та просто оттолкнула парня, бросила еду на пол и набросилась на владелицу заведения.

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В драку вмешался ее муж, но девушка вцепилась зубами в его ухо и откусила часть.
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 Теги: ресторан, еда

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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