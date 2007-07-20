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Раздел: Курьезы  
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В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»

В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»Видео удивило пользователей Сети.

Житель Кривого Рога снял на телефон паранормальное явление, передает Хроника.инфо со ссылкой на krlife.com.ua.

Во всяком случае, он так решительно считает.

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Криворожанин говорит, что ночью на детской площадке без посторонней помощи неприродным путем двигаются качели. Это происходит приблизительно раз в 40 дней. В подтверждение этому мужчина показал видео.

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 Теги: Кривой Рог, паранормальное явление

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Сегодня, 12:52 » Автор: Анна Мартынова
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