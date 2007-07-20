Раздел: Курьезы
В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
Видео удивило пользователей Сети.
Житель Кривого Рога снял на телефон паранормальное явление, передает Хроника.инфо со ссылкой на krlife.com.ua.
Во всяком случае, он так решительно считает.
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Криворожанин говорит, что ночью на детской площадке без посторонней помощи неприродным путем двигаются качели. Это происходит приблизительно раз в 40 дней. В подтверждение этому мужчина показал видео.
Житель Кривого Рога снял на телефон паранормальное явление, передает Хроника.инфо со ссылкой на krlife.com.ua.
Во всяком случае, он так решительно считает.
Читайте также: Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
Криворожанин говорит, что ночью на детской площадке без посторонней помощи неприродным путем двигаются качели. Это происходит приблизительно раз в 40 дней. В подтверждение этому мужчина показал видео.
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