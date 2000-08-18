» » Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею
Раздел: Курьезы  
0

Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотерею

Везучая американка трижды за месяц выиграла в лотереюОна выиграла 73 тысячи долларов.

Жительница американского штата Мэриленд вопреки теории вероятности стала победительницей лотереи три раза за месяц. Как сообщает UPI, начиная с 29 июля Фелисия Уэйд получила в общей сложности 73 тысячи долларов. Сначала она выиграла 60 тысяч долларов в Maryland Lottery, потом - еще две тысячи и наконец - 11 730 долларов, передает Хроника.инфо со ссылкой на fakty.ua.

«Я просто чувствовала свою удачу», - говорит 49-летняя женщина, которая собирается поделиться деньгами со своим сыном. Фелисия утверждает, что раньше вообще не верила в то, что можно выиграть в лотерею.

Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: американка, лотерея

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 13:14 » Автор: Анна Мартынова
     750
     0

Похожие новости по теме

Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею Везучий австралиец стал миллионером, трижды за месяц выиграв в лотерею

Вот это удача.

В Австралии супруги в один день выиграли в лотерею по 4,8 млн долларов В Австралии супруги в один день выиграли в лотерею по 4,8 млн долларов

Вот это везение!

Везучий австралиец умудрился дважды за неделю выиграть в лотерею Везучий австралиец умудрился дважды за неделю выиграть в лотерею

Вот это удача.

Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары

Где чьи ступни?

Американка использовала лотерейный билет с выигрышем в $5 миллионов как закладку для книги Американка использовала лотерейный билет с выигрышем в $5 миллионов как закладку для книги

Женщина купила билет, не думая, что у нее получится выиграть.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх