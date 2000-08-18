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Раздел: Курьезы  
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Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят

Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселятСмешные рабочие казусы, которые стали настоящими фотобомбами

Рабочие будни некоторых людей сопровождаются всевозможными казусами и нескучными событиями, которые придают привычному процессу некоторое разнообразие, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
Рабочие приколы и казусы, которые вас развеселят
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 Теги: работа, курьезы

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Сегодня, 07:07 » Автор: Татьяна Ларина
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