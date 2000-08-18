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Раздел: Курьезы  
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Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla

Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с TeslaКонцерт выпустит электромобиль.

Российский концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль и уверяет, что он в будущем будет конкурировать с Tesla Илона Маска, чем вызвал бурю ироничных комментариев в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Калашников" представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 "Комби" на международном форуме "Армия-2018".

Пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на амбиции россиян: "Я думал, это картонный протонедотип", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Moskvich model S", "И за рулём робот Игорёк", "Бля, ну это же просто смешно", "Автомобиль из 70-ых, для хипстеров неплохо. Смузи-мобиль".

Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla


На предприятии утверждают, что концепт является "стендом тестирования разрабатываемых сложных систем". "Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна "Калашников", который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи", - уточнили в концерне.

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Емкость батареи машины составляет 90 кВт-ч​, она запитывает "революционный инвертор", габариты которого составляют 50х50х100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт.
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 Теги: Tesla, Калашников

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Сегодня, 09:44 » Автор: Анна Мартынова
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