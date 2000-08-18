Раздел: Курьезы
Сеть насмешили амбиции "Калашникова", решившего конкурировать с Tesla
Концерт выпустит электромобиль.
Российский концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль и уверяет, что он в будущем будет конкурировать с Tesla Илона Маска, чем вызвал бурю ироничных комментариев в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Калашников" представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 "Комби" на международном форуме "Армия-2018".
Пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на амбиции россиян: "Я думал, это картонный протонедотип", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Moskvich model S", "И за рулём робот Игорёк", "Бля, ну это же просто смешно", "Автомобиль из 70-ых, для хипстеров неплохо. Смузи-мобиль".
На предприятии утверждают, что концепт является "стендом тестирования разрабатываемых сложных систем". "Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна "Калашников", который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи", - уточнили в концерне.
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Емкость батареи машины составляет 90 кВт-ч, она запитывает "революционный инвертор", габариты которого составляют 50х50х100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт.
Российский концерн "Калашников" разрабатывает собственный электромобиль и уверяет, что он в будущем будет конкурировать с Tesla Илона Маска, чем вызвал бурю ироничных комментариев в соцсетях, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Калашников" представил электрический концепт-кар CV-1 на базе кузова Иж-21252 "Комби" на международном форуме "Армия-2018".
Пользователи соцсетей молниеносно отреагировали на амбиции россиян: "Я думал, это картонный протонедотип", "Как тебе такое, Илон Маск?", "Moskvich model S", "И за рулём робот Игорёк", "Бля, ну это же просто смешно", "Автомобиль из 70-ых, для хипстеров неплохо. Смузи-мобиль".
На предприятии утверждают, что концепт является "стендом тестирования разрабатываемых сложных систем". "Их состояние регулируется общим бортовым вычислителем собственной разработки концерна "Калашников", который позволяет отслеживать состояние двигателя, инвертора и батареи", - уточнили в концерне.
Читайте также: «С Javelin пыль стирала»: Геращенко потроллила представителей террористов
Емкость батареи машины составляет 90 кВт-ч, она запитывает "революционный инвертор", габариты которого составляют 50х50х100 см, и позволяет развивать мощность до 1,2 кВт.
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