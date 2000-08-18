Раздел: Курьезы
В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
Такая тактика сработала.
Жители одного из районов Торонто (Канада) вот уже несколько месяцев ждут, пока власти справятся с большой выбоиной на дороге. Однако, пока чиновники «порадовали» людей тем, что установили вокруг ямы конусы - видимо, чтобы никто туда не рухнул, передает Хроника.инфо со ссылкой на mydim.ua.
Предприимчивые горожане и не собирались сваливаться в яму, ведь вместо этого они посадили туда помидоры. Фотографии с созревающими плодами, растущими в таком странном месте, широко распространились по интернету, и тут-то наконец власть вспомнила о злосчастной выбоину.
Людей заверили, что ямой скоро займутся, а пока попросили проявлять осторожность и не приближаться к ней (что, конечно, вызвало у горожан немало смеха).
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Местные «огородники» шутят, что если яма так долго украшала их район, то, может, чиновники теперь немного потерпят, чтобы люди смогли собрать урожай? Однако за помидоры волноваться не стоит - как только начнутся дорожные работы, их немедленно пересадят в безопасное место.
Жители одного из районов Торонто (Канада) вот уже несколько месяцев ждут, пока власти справятся с большой выбоиной на дороге. Однако, пока чиновники «порадовали» людей тем, что установили вокруг ямы конусы - видимо, чтобы никто туда не рухнул, передает Хроника.инфо со ссылкой на mydim.ua.
Предприимчивые горожане и не собирались сваливаться в яму, ведь вместо этого они посадили туда помидоры. Фотографии с созревающими плодами, растущими в таком странном месте, широко распространились по интернету, и тут-то наконец власть вспомнила о злосчастной выбоину.
Людей заверили, что ямой скоро займутся, а пока попросили проявлять осторожность и не приближаться к ней (что, конечно, вызвало у горожан немало смеха).
Читайте также: «Пируэт» горбатого кита заставил моряков понервничать
Местные «огородники» шутят, что если яма так долго украшала их район, то, может, чиновники теперь немного потерпят, чтобы люди смогли собрать урожай? Однако за помидоры волноваться не стоит - как только начнутся дорожные работы, их немедленно пересадят в безопасное место.
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