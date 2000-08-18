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Раздел: Курьезы  
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В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами

В Торонто яму на дороге «залатали» помидорамиТакая тактика сработала.

Жители одного из районов Торонто (Канада) вот уже несколько месяцев ждут, пока власти справятся с большой выбоиной на дороге. Однако, пока чиновники «порадовали» людей тем, что установили вокруг ямы конусы - видимо, чтобы никто туда не рухнул, передает Хроника.инфо со ссылкой на mydim.ua.

Предприимчивые горожане и не собирались сваливаться в яму, ведь вместо этого они посадили туда помидоры. Фотографии с созревающими плодами, растущими в таком странном месте, широко распространились по интернету, и тут-то наконец власть вспомнила о злосчастной выбоину.

Людей заверили, что ямой скоро займутся, а пока попросили проявлять осторожность и не приближаться к ней (что, конечно, вызвало у горожан немало смеха).

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Местные «огородники» шутят, что если яма так долго украшала их район, то, может, чиновники теперь немного потерпят, чтобы люди смогли собрать урожай? Однако за помидоры волноваться не стоит - как только начнутся дорожные работы, их немедленно пересадят в безопасное место.

В Торонто яму на дороге «залатали» помидорами
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 Теги: Канада, Яма

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Сегодня, 12:48 » Автор: Анна Мартынова
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