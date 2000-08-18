» » У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
Раздел: Курьезы  
0

У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс

У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплексНазвание должности не была случайностью.

Государственный департамент США непривычно потроллил Кремль, назвав новую должность в делах России именем нового российского ракетного комплекса, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

В частности, как сообщает в Госдепе объявили о создании новой должности - старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.

О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США ВЕСС Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США, подтвердив, что название должности не была случайностью. При этом пока неизвестно, кого назначил Госдеп на новую должность.

Напомним, что в своем обращении к нации ранее президент РФ Владимир Путин объявил о новейшей ракетный комплекс «Сармат», который поступит на вооружение российской армии.

Читайте также: Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам

Комплекс якобы способен стереть с лица земли территорию размером с Техас. При этом Путина поймали на лжи о ядерной ракете «Сармат», назвав ее «научной фантастикой».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Трамп, ракетный комплекс

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:39 » Автор: Анна Мартынова
     751
     0

Похожие новости по теме

Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам

В детстве они беспомощны.

Журнал The Week потроллил Путина и Трампа Журнал The Week потроллил Путина и Трампа

Карикатура на главные события 2016 года.

Журналист знатно потроллил юную заместительницу Авакова Журналист знатно потроллил юную заместительницу Авакова

Стогний разделся ради должности в министерстве.

Китайская компания ищет кота на должность главного по продажам «милоты» Китайская компания ищет кота на должность главного по продажам «милоты»

Нового сотрудника компания рассчитывает найти до 10 ноября.

В соцсетях высмеяли новую должность Валуева В соцсетях высмеяли новую должность Валуева

Пророчество сбылось.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх