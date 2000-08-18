Раздел: Курьезы
У Трампа забавно потроллили российский ракетный комплекс
Название должности не была случайностью.
Государственный департамент США непривычно потроллил Кремль, назвав новую должность в делах России именем нового российского ракетного комплекса, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В частности, как сообщает в Госдепе объявили о создании новой должности - старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.
О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США ВЕСС Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США, подтвердив, что название должности не была случайностью. При этом пока неизвестно, кого назначил Госдеп на новую должность.
Напомним, что в своем обращении к нации ранее президент РФ Владимир Путин объявил о новейшей ракетный комплекс «Сармат», который поступит на вооружение российской армии.
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Комплекс якобы способен стереть с лица земли территорию размером с Техас. При этом Путина поймали на лжи о ядерной ракете «Сармат», назвав ее «научной фантастикой».
Государственный департамент США непривычно потроллил Кремль, назвав новую должность в делах России именем нового российского ракетного комплекса, передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
В частности, как сообщает в Госдепе объявили о создании новой должности - старший советник по вопросам злонамеренной деятельности РФ и тенденций. На английском должность звучит следующим образом: senior advisor for Russian malign activities and trends, или SARMAT.
О введении новой должности рассказал помощник госсекретаря США ВЕСС Митчелл во время слушаний комитета по международным отношениям сената США, подтвердив, что название должности не была случайностью. При этом пока неизвестно, кого назначил Госдеп на новую должность.
Напомним, что в своем обращении к нации ранее президент РФ Владимир Путин объявил о новейшей ракетный комплекс «Сармат», который поступит на вооружение российской армии.
Читайте также: Мимимишность зашкаливает: как помогают купаться маленьким пандам
Комплекс якобы способен стереть с лица земли территорию размером с Техас. При этом Путина поймали на лжи о ядерной ракете «Сармат», назвав ее «научной фантастикой».
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