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Раздел: Курьезы  
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Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке

Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборкеНелепые люди, которых нельзя подпускать к готовке

Иногда мамы переоценивают свои силы и берутся за выпекания тортиков на праздник своего малыша, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В результате их постигнет "впечатляющий" результат, а их дети получают разочарование. Ожидания и реальность не совпадают. Мы собрали самые смешные кулинарные шедевры мам.

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Не экономьте на детском тортика и никогда не беритесь сами за такую ответственную работу. Отличного настроения!

Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
Кулинарные "шедевры" в забавной фотоподборке
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 Теги: кулинария, приколы

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Сегодня, 13:09 » Автор: Татьяна Ларина
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