Раздел: Курьезы
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Заратустра - звезда Instagram.
У тебя никогда не было ощущения, что Моне Лизе с ее таинственной улыбкой чего-то не хватает? Чего-то, что сделало бы ее портрет идеальным? Даем подсказку: оно рыжее и мохнатое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Толстый (и в данном случае никакой это не фэтшейминг!) рыжий кот Заратустра уже звезда Instagram. Его любят все, у него нет хейтеров, и это чистая, незамутненная слава.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
У тебя никогда не было ощущения, что Моне Лизе с ее таинственной улыбкой чего-то не хватает? Чего-то, что сделало бы ее портрет идеальным? Даем подсказку: оно рыжее и мохнатое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.
Толстый (и в данном случае никакой это не фэтшейминг!) рыжий кот Заратустра уже звезда Instagram. Его любят все, у него нет хейтеров, и это чистая, незамутненная слава.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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