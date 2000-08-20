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Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи

Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописиЗаратустра - звезда Instagram.

У тебя никогда не было ощущения, что Моне Лизе с ее таинственной улыбкой чего-то не хватает? Чего-то, что сделало бы ее портрет идеальным? Даем подсказку: оно рыжее и мохнатое, передает Хроника.инфо со ссылкой на Фрешер.

Толстый (и в данном случае никакой это не фэтшейминг!) рыжий кот Заратустра уже звезда Instagram. Его любят все, у него нет хейтеров, и это чистая, незамутненная слава.

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Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
Упитанный кот смешит Instagram «усовершенствованными» шедеврами живописи
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 Теги: Instagram, кот

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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