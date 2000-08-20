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Раздел: Курьезы  
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В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людей

В Нидерландах придумали нелепый способ защитить личную жизнь людейДля тех, кто не хочет быть на фото.

В Нидерландах гостям фестиваля Haarlem Culinair предложили пометить лоб красной точкой, если они не хотят быть на фото, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на aspekty.net.

Отсутствие красного маркера означало автоматическое согласие на публикацию фото и видео.

Красную точку-стикер можно было получить у организаторов, также разрешалось воспользоваться помадой. Из 70 тысяч посетителей предложением организаторов воспользовались трое.

Организаторы пояснили, что обнаружив на общих фото человека с красной точкой, они редактировали его изображение перед размещением кадра в Фейсбуке.

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Это же правило собираются применить на другом фестивале, который также пройдёт в августе.
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 Теги: Нидерланды, личная жизнь

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Сегодня, 17:21 » Автор: Анна Мартынова
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