Раздел: Курьезы
Животные-проказники, пойманные «на горячем»
Им даже не стыдно.
Как правило, домашние любимцы вызывают у нас только положительные ассоциации. Ну как тут не погладить тискать котика или собаку, лежащих рядом. Однако среди всей этой милоты встречаются такие «экземпляры», которых иначе как вредителями не назовешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В сегодняшней подборке более 10-ти хулиганистых животных, которые держат в страхе своих хозяев и не только.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Как правило, домашние любимцы вызывают у нас только положительные ассоциации. Ну как тут не погладить тискать котика или собаку, лежащих рядом. Однако среди всей этой милоты встречаются такие «экземпляры», которых иначе как вредителями не назовешь, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
В сегодняшней подборке более 10-ти хулиганистых животных, которые держат в страхе своих хозяев и не только.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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