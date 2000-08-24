Раздел: Курьезы
Девушка стала звездой Сети, оригинально «отшив» поклонника
Парень не заметил подвоха.
Девушка по имени Ханна нашла оригинальный способ отвадить поклонника, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Ханна познакомилась с парнем по имени Патрик в Tinder. Собеседник отправил ей номер телефона и предложил перевести общение в СМС. На это девушка ответила, что получила от него свой же номер.
«Это невозможно. Позвони мне по этому номеру прямо сейчас», - не поверил Патрик. Однако Ханна продолжила издеваться над новым знакомым. Она заявила, что телефон не дает ей позвонить на этот номер, потому что он принадлежит ей. Затем девушка и вовсе перешла в наступление, обвинив парня в троллинге.
В конце концов Ханне удалось убедить собеседника в том, что оператор связи выдал один и тот же номер телефона двум людям одновременно.
За несколько дней пост набрал вирусную популярность: запись получила более 150 тысяч ретвитов и около 670 тысяч лайков. Многие пользователи сети посмеялись над доверчивым парнем. Однако некоторые были уверены, что Патрик не поверил девушке.
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Спустя сутки Ханна решила доказать подписчикам свою правоту. Она написала Патрику сообщение и спросила, повелся ли он на ее розыгрыш. Тот сказал, что девушка была очень убедительна.
Девушка по имени Ханна нашла оригинальный способ отвадить поклонника, передает Хроника.инфо со ссылкой на bagnet.org.
Ханна познакомилась с парнем по имени Патрик в Tinder. Собеседник отправил ей номер телефона и предложил перевести общение в СМС. На это девушка ответила, что получила от него свой же номер.
«Это невозможно. Позвони мне по этому номеру прямо сейчас», - не поверил Патрик. Однако Ханна продолжила издеваться над новым знакомым. Она заявила, что телефон не дает ей позвонить на этот номер, потому что он принадлежит ей. Затем девушка и вовсе перешла в наступление, обвинив парня в троллинге.
В конце концов Ханне удалось убедить собеседника в том, что оператор связи выдал один и тот же номер телефона двум людям одновременно.
За несколько дней пост набрал вирусную популярность: запись получила более 150 тысяч ретвитов и около 670 тысяч лайков. Многие пользователи сети посмеялись над доверчивым парнем. Однако некоторые были уверены, что Патрик не поверил девушке.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Спустя сутки Ханна решила доказать подписчикам свою правоту. Она написала Патрику сообщение и спросила, повелся ли он на ее розыгрыш. Тот сказал, что девушка была очень убедительна.
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