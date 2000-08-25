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Раздел: Курьезы  
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Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»

Хит Сети: полицейская собака устроила «забастовку»Собакам тоже нужны выходные.

Жительница Мэриленда Кэсси Костин сняла видеоролик своего мужа, передает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.org.

Офицер Райан Костин изо всех сил пытался заставить своего партнера K9 поехать на работу.

На видео показан офицер Костин, пытающийся завести своего партнера, полицейского собаку Джанго, в свой автомобиль.

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А ведь это только Вторник, говорит жена за кадром.

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 Теги: собака, полиция

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Сегодня, 15:17 » Автор: Анна Мартынова
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