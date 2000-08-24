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Мать четырех детей создает прикольные комиксы

Мать четырех детей создает прикольные комиксы У нее отличное чувство юмора.

Американка Кайла Ларсен (Kayela Larsen) мечтала рисовать всю жизнь - с тех пор как увидела мультфильмы «Русалочка» и «Король Лев». Но учеба, а потом семейная жизнь заставили расстаться с мечтой. Глубоко заснувшего художника в Кайле пробудили ее четверо детей: однажды, уложив их спать, она взялась за карандаш и больше с ним не расставалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

С тех пор девушка рисует комиксы, в которых описывает свою жизнь многодетной мамы. Глядя на них, вы вряд ли подумаете, что их автор - глубоко верующий человек. На самом деле Кайла - мормон, но в своем творчестве она никогда не затрагивает вопросы веры. Вокруг этой религиозной культуры ходит много слухов. Говорят, что мормоны держат малышей в ежовых рукавицах и заставляют их работать с самого юного возраста. Однако комиксы Кайлы развенчивают этот миф: строгость по отношению к детям осталась в прошлом, хотя традиция иметь большие семьи сохранилась. Кстати, скоро в ее семействе ожидается прибавление - 5-й малыш.

Мы выбрали для вас 11 историй из жизни многодетной матери, которые покажутся знакомыми каждому родителю.

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Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
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 Теги: комиксы, приколы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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