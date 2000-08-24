Раздел: Курьезы
Мать четырех детей создает прикольные комиксы
У нее отличное чувство юмора.
Американка Кайла Ларсен (Kayela Larsen) мечтала рисовать всю жизнь - с тех пор как увидела мультфильмы «Русалочка» и «Король Лев». Но учеба, а потом семейная жизнь заставили расстаться с мечтой. Глубоко заснувшего художника в Кайле пробудили ее четверо детей: однажды, уложив их спать, она взялась за карандаш и больше с ним не расставалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
С тех пор девушка рисует комиксы, в которых описывает свою жизнь многодетной мамы. Глядя на них, вы вряд ли подумаете, что их автор - глубоко верующий человек. На самом деле Кайла - мормон, но в своем творчестве она никогда не затрагивает вопросы веры. Вокруг этой религиозной культуры ходит много слухов. Говорят, что мормоны держат малышей в ежовых рукавицах и заставляют их работать с самого юного возраста. Однако комиксы Кайлы развенчивают этот миф: строгость по отношению к детям осталась в прошлом, хотя традиция иметь большие семьи сохранилась. Кстати, скоро в ее семействе ожидается прибавление - 5-й малыш.
Мы выбрали для вас 11 историй из жизни многодетной матери, которые покажутся знакомыми каждому родителю.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Американка Кайла Ларсен (Kayela Larsen) мечтала рисовать всю жизнь - с тех пор как увидела мультфильмы «Русалочка» и «Король Лев». Но учеба, а потом семейная жизнь заставили расстаться с мечтой. Глубоко заснувшего художника в Кайле пробудили ее четверо детей: однажды, уложив их спать, она взялась за карандаш и больше с ним не расставалась, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
С тех пор девушка рисует комиксы, в которых описывает свою жизнь многодетной мамы. Глядя на них, вы вряд ли подумаете, что их автор - глубоко верующий человек. На самом деле Кайла - мормон, но в своем творчестве она никогда не затрагивает вопросы веры. Вокруг этой религиозной культуры ходит много слухов. Говорят, что мормоны держат малышей в ежовых рукавицах и заставляют их работать с самого юного возраста. Однако комиксы Кайлы развенчивают этот миф: строгость по отношению к детям осталась в прошлом, хотя традиция иметь большие семьи сохранилась. Кстати, скоро в ее семействе ожидается прибавление - 5-й малыш.
Мы выбрали для вас 11 историй из жизни многодетной матери, которые покажутся знакомыми каждому родителю.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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