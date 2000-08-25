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Раздел: Курьезы  
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Не угодили: бездомный подал в суд на пару, собравшую для него $400 тысяч

Не угодили: бездомный подал в суд на пару, собравшую для него $400 тысяч Теперь он снова бездомный.

Осенью 2017 года жительница Нью-Джерси Кейт Макклюр ехала в Филадельфию и на трассе у нее кончился бензин. Ей помог бездомный Джонни Боббит, она решила помочь ему. После чего 27-летняя девушка и ее парень Марк Д’Амико запустили краудфандинговую кампанию на сайте GoFundMe. За два месяца им удалось собрать $400 тысяч. Изначально они планировали получить $10 тысяч, которые пошли бы на аренду жилья для Боббита на несколько месяцев, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Во вторник, 28 августа, Боббит подал на Макклюр и д’амико в суд. Он обвинил их в том, что большая часть денег до него так и не дошла. Бездомный утверждает, что пара выделила ему трейлер в штате Нью-Джерси и старый пикап. Дом на колесах, и автомобиль были оформлены на имя Макклюр, чтобы мужчина не смог продать их.

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В свою очередь Макклюр и ее бойфренд утверждают, что они давали Боббиту деньги, но тот тратил их на наркотики. Адвокаты мужчины подтвердили, что у него есть проблемы с наркотиками. «Но это не героин и не опиоиды», - сказал юрист Крис Фэллон.

Сейчас Боббит снова бездомный - он живет под мостом.
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 Теги: бездомный, суд

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Сегодня, 09:44 » Автор: Анна Мартынова
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