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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе

Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работеОсторожно, лень заразна.

Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела тебя в разгар рабочего дня или в момент, когда ты пытаешься разрешить какую-то внезапно возникшую проблему? Тогда, судя по всему, ничего не остается, кроме как сделать все вполноги и убедительно заключить про себя: «И так сойдет», передает Хроника.инфо с ссылкой на АДМЕ.

Мы нашли на просторах сети 18 человек, у которых была одна работа - и они ее не то чтобы провалили, но выполнили спустя рукава.

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Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
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 Теги: лень, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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