Раздел: Курьезы
Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
Осторожно, лень заразна.
Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела тебя в разгар рабочего дня или в момент, когда ты пытаешься разрешить какую-то внезапно возникшую проблему? Тогда, судя по всему, ничего не остается, кроме как сделать все вполноги и убедительно заключить про себя: «И так сойдет», передает Хроника.инфо с ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 18 человек, у которых была одна работа - и они ее не то чтобы провалили, но выполнили спустя рукава.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мы все откладываем дела на потом, прокрастинируем и ленимся, и это нормально. Но что если лень одолела тебя в разгар рабочего дня или в момент, когда ты пытаешься разрешить какую-то внезапно возникшую проблему? Тогда, судя по всему, ничего не остается, кроме как сделать все вполноги и убедительно заключить про себя: «И так сойдет», передает Хроника.инфо с ссылкой на АДМЕ.
Мы нашли на просторах сети 18 человек, у которых была одна работа - и они ее не то чтобы провалили, но выполнили спустя рукава.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1396
0
Также советуем посмотреть
- В Донецке начались массовые задержания - СМИ
- Уморительные фотки людей, не готовых «выкладываться» на работе
- В Умани появится консульство Израиля
- Прикольные фотки питомцев, способных на выразительные эмоции
- В Донецке перекрыли въезд и выезд
- Смешные казусы, которые могли случиться лишь в дешевых отелях
- Черкассы частично остались без света
- Забавные питомцы, которые не могут жить без внимания
- На Донбассе в школах ищут взрывчатку
- Мода по-мелитопольски: эти подружки прославились на всю Украину
- Инвестиции: ненастоящая «зрада»
- Сеть повеселили «мучения» мамы-панды с шаловливым малышом
- Донбасс: мира не будет
- Россия перебросила на Донбасс «Грады», – разведка
- Мэр Лондона в бикини «полетает» над городом
- Выборы пройдут без «кандидата надежды»
- ВСУ получили сертификаты на противотанковые ракетные комплексы
- Украинский депутат развеселил странным выбором наряда
- Вакарчук може стати «чорним лебедем» політики
- Пес-«вегетарианец» опозорил хозяйку в прямом эфире
- Альтернативы Порошенко на сегодня нет
- Под Иловайском убивали граждан моей страны
- Новый танец Терезы Мэй насмешил Сеть
- Моряки судна Норд могут покинуть территорию Украины, - Денисова
- КОРД теперь существует в каждом городе Украины, - Князев
- Кабмин сыграл роль «пожарной команды»
- Соцсети высмеяли логотип «Укрзализныци» за 750 тысяч гривен
- Колонна грузовиков из России заехала на Донбасс
- В Британии бутерброд стал поводом для массовой драки
- Подписывать договора с Россией – лишь бумагу марать
Оставьте свой комментарий