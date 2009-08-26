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Раздел: Курьезы  
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Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети

Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети Мнения людей разделились.

24 августа в сети появилась фотография, которая быстро разлетелась по Интернету. Люди спорили по поводу того, что именно на ней изображено – пляж или дверь. Соответствующий снимок одна из пользовательниц сети Ребекка Рейли опубликовала на своей странице в Twitter, пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

"Это дверь или пляж?" – спросила она в публикации.

Снимок озадачил многих пользователей сети. Свыше 19 тысяч человек поделились этим кадром у себя на странице, продолжая спор о том, что же изображено - дверь или пляж.

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Если смотреть на вертикальный снимок, то кажется, что это дверь, но, перевернув его горизонтально - пляж.

Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
Оптическая иллюзия вызвала горячие споры в Сети
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 Теги: Оптическая иллюзия, споры

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Сегодня, 22:08 » Автор: Едгар Букмирза
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