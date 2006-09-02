С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации

Он заглох на улицах города во время презентации.



Первый московский электробус "КамАЗ" сломался во время презентации, а на следующий день заглох на маршруте с пассажирами, передает



1 сентября электробус заглох в районе улицы Академика Королева с мэром Москвы Сергеем Собяниным.



На следующий день попытка запуска снова провалилась: электробус сломался на маршруте с пассажирами. Об этом рассказал журналист Максим Кац в Twitter.



"Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину, чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры... Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал", – написал он.



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Затем электробус заглох уже с пассажирами на маршруте.





Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Первый московский электробус "КамАЗ" сломался во время презентации, а на следующий день заглох на маршруте с пассажирами, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com 1 сентября электробус заглох в районе улицы Академика Королева с мэром Москвы Сергеем Собяниным.На следующий день попытка запуска снова провалилась: электробус сломался на маршруте с пассажирами. Об этом рассказал журналист Максим Кац в Twitter."Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину, чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры... Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал", – написал он.Затем электробус заглох уже с пассажирами на маршруте.



