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С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации

С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентацииОн заглох на улицах города во время презентации.

Первый московский электробус "КамАЗ" сломался во время презентации, а на следующий день заглох на маршруте с пассажирами, передает Хроника.инфо со ссылкой на gordonua.com

1 сентября электробус заглох в районе улицы Академика Королева с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

На следующий день попытка запуска снова провалилась: электробус сломался на маршруте с пассажирами. Об этом рассказал журналист Максим Кац в Twitter.

"Попытки запуска электробуса продолжаются и сегодня. Выпустили одну машину, чтобы пофоткать и выложить во все твиттеры... Машина ужасно шумела, проехала один круг, для вида подняла пантограф один раз, сломалась и ушла в парк. Опять провал", – написал он.

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Затем электробус заглох уже с пассажирами на маршруте.

С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
С мэром на борту: первый московский электробус сломался во время презентации
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 Теги: Москва, электромобиль

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Сегодня, 16:27 » Автор: Анна Мартынова
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