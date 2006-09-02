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Раздел: Курьезы  
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Карикатурист оригинально высмеял культ Путина

Карикатурист оригинально высмеял культ ПутинаНовая работа Сергея Елкина.

Известный карикатурист Сергей Елкин в новой картинке высмеял президента России Владимира Путина за его нескрываемый эгоцентризм, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Карикатура опубликована на странице Елкина в Facebook.

"А такой вопрос на телешоу "Москва. Кремль. Путин" еще не хотят задать?" - уточняет Сергей Елкин.

На рисунке можно увидеть российского лидера перед которым на коленях стоит корреспондент пропагандистского СМИ, который интересуется у Путина, не беспокоит ли его возможность появления культа его личности.

В сети карикатуру восприняли на "ура".

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"Уже не беспокоит. Привык", "Культ есть. Личности нет", "Что важно, культ личности возможен при жизни. Канонизация - нет. Так что соглашусь, лучше святым, а желательно вообще великомучеником!" – смеются пользователи.

Карикатурист оригинально высмеял культ Путина
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 Теги: Путин, карикатура

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Сегодня, 10:19 » Автор: Анна Мартынова
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