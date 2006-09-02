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Раздел: Курьезы  
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Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей

Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людейС юмором у них все отлично.

Просто удивительно, насколько безграничен полет фантазии некоторых людей! Даже такая мелочь, как заставка рабочего стола, может превратиться в шедевр, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Устали от будничных цветочков и пейзажей на экране компьютера? Мы собрали для вас 17 креативных заставок, которые позабавят вас и вдохновят попробовать что-нибудь новенькое. Наслаждайтесь!

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Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
Шутники показали, как выглядит «рабочий стол» веселых людей
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 Теги: рабочий стол, юмор

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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