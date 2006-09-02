Раздел: Курьезы
Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
Захарова нарядилась в розовое.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова появилась в эфире телевидения в интересном наряде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В социальных сетях это вызвало волну шуток и насмешек.
Захарова была одета в розовое платье, которое едва доходило ей до середины бедра.
"Розовое платье, зеленые туфли и чёрные корни волос - и вуаля: Мальвина Владимировна Захарова готова к работе", – пишут на Twitter странице "Мuд Роисси".
"Не хватает сверху леопардового пальто…", – замечают в комментариях.
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"После этого платья, лично у меня, к ней претензий по "коридорам" нет! Если она себя в зеркале не увидела - как ей в коридорах -то разобраться!", – вспоминают также пользователи заявления Захаровой о фотографиях подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова появилась в эфире телевидения в интересном наряде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
В социальных сетях это вызвало волну шуток и насмешек.
Захарова была одета в розовое платье, которое едва доходило ей до середины бедра.
"Розовое платье, зеленые туфли и чёрные корни волос - и вуаля: Мальвина Владимировна Захарова готова к работе", – пишут на Twitter странице "Мuд Роисси".
"Не хватает сверху леопардового пальто…", – замечают в комментариях.
Читайте также: Сеть насмешило фото Путина, на котором тот выглядит как великан
"После этого платья, лично у меня, к ней претензий по "коридорам" нет! Если она себя в зеркале не увидела - как ей в коридорах -то разобраться!", – вспоминают также пользователи заявления Захаровой о фотографиях подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.
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