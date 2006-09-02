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Раздел: Курьезы  
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Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом

Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядомЗахарова нарядилась в розовое.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова появилась в эфире телевидения в интересном наряде, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

В социальных сетях это вызвало волну шуток и насмешек.

Захарова была одета в розовое платье, которое едва доходило ей до середины бедра.

"Розовое платье, зеленые туфли и чёрные корни волос - и вуаля: Мальвина Владимировна Захарова готова к работе", – пишут на Twitter странице "Мuд Роисси".

Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом


"Не хватает сверху леопардового пальто…", – замечают в комментариях.

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"После этого платья, лично у меня, к ней претензий по "коридорам" нет! Если она себя в зеркале не увидела - как ей в коридорах -то разобраться!", – вспоминают также пользователи заявления Захаровой о фотографиях подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании.

Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
Мальвина готова: Захарова развеселила неудачным нарядом
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 Теги: Захарова, наряд

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Сегодня, 13:28 » Автор: Анна Мартынова
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