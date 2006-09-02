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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе

Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе В пятницу работать не хочется никому.

Если вы в сотый раз бросаете взгляд на часы, а царапинкам и пылинкам на мониторе компьютера уже даны собственные имена, значит вы оказались во власти сурового противника - скуки. Предлагаем вам немного отвлечься и посмотреть на тех, кто в этой борьбе занимает первые места, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы тоже не скучали и отобрали фотографии, герои которых в борьбе со свободным временем использовали тяжелую артиллерию.

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Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
Смешные фотки людей, не желающих скучать на работе
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 Теги: работа, скука

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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