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Раздел: Курьезы  
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«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом

«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипомЗвезды также побывали на фестивале.

Гуру российской эстрады Филипп Киркоров и Николай Басков опозорились нелепыми нарядами на фестивале "Новая волна-2018" в Сочи, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook выложил пользователь Феликс Грозданов, сообщив, что на закрытии конкурса певцы презентовали "главный хит лета "Ибица".

Далеко не все пользователи соцсети поняли попугаичий образ артистов, некоторые предложили вызвать певцам скорую, другие увидели в них "страшилку для детей", а были и такие, которые нарекли увиденное "гейским шабашем".

«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом


"Какие ужасные", "Пора звонить 03. Требуется срочная госпитализация", "Без слез не вздрогнешь! Страшилки. Можно детей пугать", "Гейский шабаш".

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Выступление артистов также высмеяли, написав: "Два попугая... нет - две попугаихи... Кошмарнее не придумаешь... Дермецом попахивает за версту", "Даже не треш,пошлятина и безвкусица полнейшие, отстой!", "Господи, куда мы катимся....мрак!".

«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом
«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом
«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом
«Два попугая»: Басков и Киркоров развеселили совместным клипом


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 Теги: Киркоров, Басков

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Сегодня, 09:50 » Автор: Анна Мартынова
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