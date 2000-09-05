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В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска

В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День ЛуганскаНа концерт пригласили Бьянку и Кая Метова.

В оккупированном Луганске на День города выступили российские артисты Бьянка и Кай Метов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

"Россия отжалела с барского плеча "ЛНР" на вчерашнее празднование Дня Луганска даже не дерьмо, а порядком перегнившие отбросы: на фото с концерта - некая Бьянка и Кай Метов", - написал в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.

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"Да, вот это потрёпанное и сильно похожее на Дуремара - тот самый Кай Метов, который на заре бандитских 90-х пел похабную "Позишн намбер ван". А Бьянку, видимо, отправили в утешение: паёк боевиков сократился, так пусть хоть на трусы посмотрят", - посмеялся он.

В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска


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 Теги: День Луганска, звезды

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Сегодня, 11:07 » Автор: Анна Мартынова
     2025
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