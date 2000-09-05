Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли «звезд», приглашенных на День Луганска
На концерт пригласили Бьянку и Кая Метова.
В оккупированном Луганске на День города выступили российские артисты Бьянка и Кай Метов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Россия отжалела с барского плеча "ЛНР" на вчерашнее празднование Дня Луганска даже не дерьмо, а порядком перегнившие отбросы: на фото с концерта - некая Бьянка и Кай Метов", - написал в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.
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"Да, вот это потрёпанное и сильно похожее на Дуремара - тот самый Кай Метов, который на заре бандитских 90-х пел похабную "Позишн намбер ван". А Бьянку, видимо, отправили в утешение: паёк боевиков сократился, так пусть хоть на трусы посмотрят", - посмеялся он.
В оккупированном Луганске на День города выступили российские артисты Бьянка и Кай Метов, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Россия отжалела с барского плеча "ЛНР" на вчерашнее празднование Дня Луганска даже не дерьмо, а порядком перегнившие отбросы: на фото с концерта - некая Бьянка и Кай Метов", - написал в Telegram политолог Алексей Голобуцкий.
Читайте также: Боевики оконфузились с памятником Захарченко
"Да, вот это потрёпанное и сильно похожее на Дуремара - тот самый Кай Метов, который на заре бандитских 90-х пел похабную "Позишн намбер ван". А Бьянку, видимо, отправили в утешение: паёк боевиков сократился, так пусть хоть на трусы посмотрят", - посмеялся он.
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2025
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