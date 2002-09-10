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Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе

Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе Он не удосужился уступить место.

Беременная австралийка Брайди Ли-Кеннеди из Лондона села на руку и сумку мужчины, отказавшегося убрать свои вещи с сиденья рядом с ним, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

4 сентября она написала об этом на своей странице в Twitter.

"Ну, наконец-то это произошло. На 8 месяце моей беременности. Я только что села прямо на руку и сумку мужчины, стоявшей на последнем свободном месте в автобусе. Теперь мы тихо едем вместе", - написала женщина.

Беременная женщина попросила мужчину убрать свои вещи с соседнего сиденья, чтобы она могла сесть. Мужчина отказался. Рукой он придерживал сумку . Тогда Брайди просто села сверху на его руку и сумку.

Свыше 17 тыс. лайков получило ее сообщение. Будущие матери в комментариях поделились своими историями на тему поездок в общественном транспорте.

"Когда я была на 7 месяце беременности, парень буквально оттолкнул меня в сторону, чтобы первым занять последнее место в автобусе. Следующие 4 остановки я говорила разные обидные слова прямо ему в лицо. Он сказал: "Ты так и со своим ребенком будешь разговаривать?" - Я ответила: "Нет, потому что он не будет такой, как ты", - написала женщина.

"Во время беременности я попросила мужчину подвинуться, чтобы я могла сесть на сиденье рядом с ним. Он показал на свои широкие ноги и сказал: "Нет". Это была словно: "Извините, моей за...е нужно больше простора", - поделилась другая.

"На своем 8 месяце беременности я сказала мужчине, что сяду ему на колени и рожу прямо там, если он не уступит место. Он уступил", - рассказала еще одна беременная.

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"Когда я была на 4 месяце беременности, спросила мужчину, может ли он уступить мне место в поезде, - меня тогда очень тошнило. Он ответил: "Вы же хотите равенства? Можете и постоять". Я вырвала прямо на него. И на его газету. И на его сумку. Выражение шока на его лице очень порадовало меня", - прокомментировала еще одна женщина.

Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
Беременная оригинально проучила парня, "застолбившего" сумкой место в автобусе
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 Теги: Беременная, автобус

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Сегодня, 16:00 » Автор: Анна Мартынова
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