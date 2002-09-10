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Раздел: Курьезы  
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Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»

Мужчина после медосмотра узнал о своей «беременности»В карте мужчины появилась странная запись.

Житель восточного казахстанского города Усть-Каменогорска, обратившись за помощью к медикам, из заключения врача узнал, что он беременный, передает Хроника.инфо со ссылкой на svidok.online.

«Живот увеличен согласно срокам беременности, пошевеления ощущает», - гласит запись в карте осмотра пациента.

Отмечается, что мужчина обратился в медицинское учреждение из-за болей в животе, и после чего специалисты установили причину – беременность. При этом история всплыла и разлетелась по Интернету после того, как один из родственников пациента опубликовал в соцсетях выписку из медкарты. Примечательно, что большая часть СМИ опубликовала соответствующую новость, перепутав Казахстан с Казанью.

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В результате мужчина не беременный, а странная запись в карте больного появилась из-за обыкновенной человеческой ошибки. Сообщается, что до мужчины на осмотре у врача была пациентка женского пола. Фраза о беременности получилась случайно, а врач-невролог из-за большого числа пациентов проверять написанное не стал.
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 Теги: медосмотр, беременность

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Сегодня, 11:06 » Автор: Анна Мартынова
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