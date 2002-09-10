Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку

Вот это романтика.



Студент университета канадского города Калгари Карлос Зетина встретил в баре студенческого городка девушку по имени Николь. Прощаясь, она дала ему свой телефонный номер. Однако, когда Карлос попытался связаться с ней на следующий день, оказалось, что номер неправильный. Тогда первокурсник разослал по электронной почте письма 246 женщинам по имени Николь, которые учатся или работают в Университете Калгари - в надежде, что среди них окажется и та самая Николь, с которой он познакомился, передает



Он написал, что они встретились накануне, что его Николь из Голландии и что она считает немецкого философа Фридриха Ницше «депрессивным». «Если вы не подпадаете под это описание, просто игнорируйте мое сообщение. А если вы та самая, но не хотите общаться со мной - что ж, это тоже нормально», - завершил Зетина свое послание.



Одна из Николь решила помочь парню, а заодно воспользоваться случаем расширить круг своих знакомств. Женщина организовала в соцсети Facebook группу, объединившую ее тезок. Она назвала ее «Nicole From Last Night» («Николь с прошлого вечера»). В конце концов женщинам удалось разыскать «ту самую Николь». Они с Карлосом уже договорились встретиться и выпить кофе. Девушка по имени Николь Тотенел - студентка по обмену из Голландии. Она утверждает, что дала ему неправильный номер телефона без умысла - просто случайно ошиблась в одной цифре, так как канадский номер у нее недавно. А электронного адреса в университетской сети у нее нет, поскольку она здесь учится временно.



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Остальные Николь передружились между собой и теперь общаются не только в интернете, но и в реальности. «У нас теперь целая команда Николь», - говорят они. «Я рада, что стала частью истории любви», - говорит одна из них. «Никогда не была так счастлива из-за того, что меня зовут Николь», - вторит ей другая. А третья сказала: «Я чувствовала себя героиней из „Золушки“… Только, скорее, была ее отвратительной сводной сестрой».

Как сложатся отношения Николь Тотенел с Карлсом пока не слишком понятно, но к своим тезкам девушка собирается присоединиться. Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Студент университета канадского города Калгари Карлос Зетина встретил в баре студенческого городка девушку по имени Николь. Прощаясь, она дала ему свой телефонный номер. Однако, когда Карлос попытался связаться с ней на следующий день, оказалось, что номер неправильный. Тогда первокурсник разослал по электронной почте письма 246 женщинам по имени Николь, которые учатся или работают в Университете Калгари - в надежде, что среди них окажется и та самая Николь, с которой он познакомился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты Он написал, что они встретились накануне, что его Николь из Голландии и что она считает немецкого философа Фридриха Ницше «депрессивным». «Если вы не подпадаете под это описание, просто игнорируйте мое сообщение. А если вы та самая, но не хотите общаться со мной - что ж, это тоже нормально», - завершил Зетина свое послание.Одна из Николь решила помочь парню, а заодно воспользоваться случаем расширить круг своих знакомств. Женщина организовала в соцсети Facebook группу, объединившую ее тезок. Она назвала ее «Nicole From Last Night» («Николь с прошлого вечера»). В конце концов женщинам удалось разыскать «ту самую Николь». Они с Карлосом уже договорились встретиться и выпить кофе. Девушка по имени Николь Тотенел - студентка по обмену из Голландии. Она утверждает, что дала ему неправильный номер телефона без умысла - просто случайно ошиблась в одной цифре, так как канадский номер у нее недавно. А электронного адреса в университетской сети у нее нет, поскольку она здесь учится временно.Остальные Николь передружились между собой и теперь общаются не только в интернете, но и в реальности. «У нас теперь целая команда Николь», - говорят они. «Я рада, что стала частью истории любви», - говорит одна из них. «Никогда не была так счастлива из-за того, что меня зовут Николь», - вторит ей другая. А третья сказала: «Я чувствовала себя героиней из „Золушки“… Только, скорее, была ее отвратительной сводной сестрой».Как сложатся отношения Николь Тотенел с Карлсом пока не слишком понятно, но к своим тезкам девушка собирается присоединиться.



