Раздел: Курьезы
Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку
Вот это романтика.
Студент университета канадского города Калгари Карлос Зетина встретил в баре студенческого городка девушку по имени Николь. Прощаясь, она дала ему свой телефонный номер. Однако, когда Карлос попытался связаться с ней на следующий день, оказалось, что номер неправильный. Тогда первокурсник разослал по электронной почте письма 246 женщинам по имени Николь, которые учатся или работают в Университете Калгари - в надежде, что среди них окажется и та самая Николь, с которой он познакомился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Он написал, что они встретились накануне, что его Николь из Голландии и что она считает немецкого философа Фридриха Ницше «депрессивным». «Если вы не подпадаете под это описание, просто игнорируйте мое сообщение. А если вы та самая, но не хотите общаться со мной - что ж, это тоже нормально», - завершил Зетина свое послание.
Одна из Николь решила помочь парню, а заодно воспользоваться случаем расширить круг своих знакомств. Женщина организовала в соцсети Facebook группу, объединившую ее тезок. Она назвала ее «Nicole From Last Night» («Николь с прошлого вечера»). В конце концов женщинам удалось разыскать «ту самую Николь». Они с Карлосом уже договорились встретиться и выпить кофе. Девушка по имени Николь Тотенел - студентка по обмену из Голландии. Она утверждает, что дала ему неправильный номер телефона без умысла - просто случайно ошиблась в одной цифре, так как канадский номер у нее недавно. А электронного адреса в университетской сети у нее нет, поскольку она здесь учится временно.
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Остальные Николь передружились между собой и теперь общаются не только в интернете, но и в реальности. «У нас теперь целая команда Николь», - говорят они. «Я рада, что стала частью истории любви», - говорит одна из них. «Никогда не была так счастлива из-за того, что меня зовут Николь», - вторит ей другая. А третья сказала: «Я чувствовала себя героиней из „Золушки“… Только, скорее, была ее отвратительной сводной сестрой».
Как сложатся отношения Николь Тотенел с Карлсом пока не слишком понятно, но к своим тезкам девушка собирается присоединиться.
Студент университета канадского города Калгари Карлос Зетина встретил в баре студенческого городка девушку по имени Николь. Прощаясь, она дала ему свой телефонный номер. Однако, когда Карлос попытался связаться с ней на следующий день, оказалось, что номер неправильный. Тогда первокурсник разослал по электронной почте письма 246 женщинам по имени Николь, которые учатся или работают в Университете Калгари - в надежде, что среди них окажется и та самая Николь, с которой он познакомился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Он написал, что они встретились накануне, что его Николь из Голландии и что она считает немецкого философа Фридриха Ницше «депрессивным». «Если вы не подпадаете под это описание, просто игнорируйте мое сообщение. А если вы та самая, но не хотите общаться со мной - что ж, это тоже нормально», - завершил Зетина свое послание.
Одна из Николь решила помочь парню, а заодно воспользоваться случаем расширить круг своих знакомств. Женщина организовала в соцсети Facebook группу, объединившую ее тезок. Она назвала ее «Nicole From Last Night» («Николь с прошлого вечера»). В конце концов женщинам удалось разыскать «ту самую Николь». Они с Карлосом уже договорились встретиться и выпить кофе. Девушка по имени Николь Тотенел - студентка по обмену из Голландии. Она утверждает, что дала ему неправильный номер телефона без умысла - просто случайно ошиблась в одной цифре, так как канадский номер у нее недавно. А электронного адреса в университетской сети у нее нет, поскольку она здесь учится временно.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Остальные Николь передружились между собой и теперь общаются не только в интернете, но и в реальности. «У нас теперь целая команда Николь», - говорят они. «Я рада, что стала частью истории любви», - говорит одна из них. «Никогда не была так счастлива из-за того, что меня зовут Николь», - вторит ей другая. А третья сказала: «Я чувствовала себя героиней из „Золушки“… Только, скорее, была ее отвратительной сводной сестрой».
Как сложатся отношения Николь Тотенел с Карлсом пока не слишком понятно, но к своим тезкам девушка собирается присоединиться.
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