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Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку

Девушки по имени Николь объединились, чтобы помочь парню найти свою тезку Вот это романтика.

Студент университета канадского города Калгари Карлос Зетина встретил в баре студенческого городка девушку по имени Николь. Прощаясь, она дала ему свой телефонный номер. Однако, когда Карлос попытался связаться с ней на следующий день, оказалось, что номер неправильный. Тогда первокурсник разослал по электронной почте письма 246 женщинам по имени Николь, которые учатся или работают в Университете Калгари - в надежде, что среди них окажется и та самая Николь, с которой он познакомился, передает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.

Он написал, что они встретились накануне, что его Николь из Голландии и что она считает немецкого философа Фридриха Ницше «депрессивным». «Если вы не подпадаете под это описание, просто игнорируйте мое сообщение. А если вы та самая, но не хотите общаться со мной - что ж, это тоже нормально», - завершил Зетина свое послание.

Одна из Николь решила помочь парню, а заодно воспользоваться случаем расширить круг своих знакомств. Женщина организовала в соцсети Facebook группу, объединившую ее тезок. Она назвала ее «Nicole From Last Night» («Николь с прошлого вечера»). В конце концов женщинам удалось разыскать «ту самую Николь». Они с Карлосом уже договорились встретиться и выпить кофе. Девушка по имени Николь Тотенел - студентка по обмену из Голландии. Она утверждает, что дала ему неправильный номер телефона без умысла - просто случайно ошиблась в одной цифре, так как канадский номер у нее недавно. А электронного адреса в университетской сети у нее нет, поскольку она здесь учится временно.

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Остальные Николь передружились между собой и теперь общаются не только в интернете, но и в реальности. «У нас теперь целая команда Николь», - говорят они. «Я рада, что стала частью истории любви», - говорит одна из них. «Никогда не была так счастлива из-за того, что меня зовут Николь», - вторит ей другая. А третья сказала: «Я чувствовала себя героиней из „Золушки“… Только, скорее, была ее отвратительной сводной сестрой».
Как сложатся отношения Николь Тотенел с Карлсом пока не слишком понятно, но к своим тезкам девушка собирается присоединиться.
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 Теги: тезка, девушки

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Сегодня, 12:20 » Автор: Анна Мартынова
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