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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача

Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удачаС кем не бывает!

Иногда случается так, что Фортуна не просто отворачивается от вас, а делает резкий поворот, и вот тут-то и случаются всякие неприятности. А иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего материала? Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

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Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
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 Теги: удача, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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