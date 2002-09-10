Раздел: Курьезы
Прикольные фотки людей, от которых отвернулась удача
С кем не бывает!
Иногда случается так, что Фортуна не просто отворачивается от вас, а делает резкий поворот, и вот тут-то и случаются всякие неприятности. А иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего материала? Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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Иногда случается так, что Фортуна не просто отворачивается от вас, а делает резкий поворот, и вот тут-то и случаются всякие неприятности. А иначе как объяснить то, что происходит на снимках из нашего сегодняшнего материала? Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.
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