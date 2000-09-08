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Раздел: Курьезы  
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Уморительные фотки из серии «Показалось»

Уморительные фотки из серии «Показалось»Моменты, которые удалось поймать случайно.

Удачный кадр - именно за ним гоняются фотографы. Но бывает, что по-настоящему удачные кадры получаются совершенно случайно. Именно такие фотографии собраны в нашем обзоре. Главное, присмотреться к ним повнимательнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

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Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Уморительные фотки из серии «Показалось»
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 Теги: приколы, фотки

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Сегодня, 18:50 » Автор: Анна Мартынова
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