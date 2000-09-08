Раздел: Курьезы
Уморительные фотки из серии «Показалось»
Моменты, которые удалось поймать случайно.
Удачный кадр - именно за ним гоняются фотографы. Но бывает, что по-настоящему удачные кадры получаются совершенно случайно. Именно такие фотографии собраны в нашем обзоре. Главное, присмотреться к ним повнимательнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Уморительные фотки из серии «За секунду до»
Удачный кадр - именно за ним гоняются фотографы. Но бывает, что по-настоящему удачные кадры получаются совершенно случайно. Именно такие фотографии собраны в нашем обзоре. Главное, присмотреться к ним повнимательнее, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Читайте также: Уморительные фотки из серии «За секунду до»
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