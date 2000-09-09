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Раздел: Курьезы  
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Потешные причины считать такс самыми милыми собаками

Потешные причины считать такс самыми милыми собакамиОни невероятно фотогеничные создания.

«Никто не идеален, но рядом с таксой вы приблизитесь к совершенству», - так говорит один из старейших клубов заводчиков такс в Германии. И это неспроста. Все потому, что такса - настоящий генератор-мотиватор на коротких лапах. Уж кто-кто, а эта малышка всегда держит хвост трубой, доверяет своему чутью и неутомимо движется к цели, не забывая по дороге включать обаяние, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

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Мы привел в эту статью несколько такс, глядя на которых хочется сказать: «Такса, будь моим другом!»

Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
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 Теги: собаки, такса

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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