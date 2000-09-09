Раздел: Курьезы
Потешные причины считать такс самыми милыми собаками
Они невероятно фотогеничные создания.
«Никто не идеален, но рядом с таксой вы приблизитесь к совершенству», - так говорит один из старейших клубов заводчиков такс в Германии. И это неспроста. Все потому, что такса - настоящий генератор-мотиватор на коротких лапах. Уж кто-кто, а эта малышка всегда держит хвост трубой, доверяет своему чутью и неутомимо движется к цели, не забывая по дороге включать обаяние, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мы привел в эту статью несколько такс, глядя на которых хочется сказать: «Такса, будь моим другом!»
«Никто не идеален, но рядом с таксой вы приблизитесь к совершенству», - так говорит один из старейших клубов заводчиков такс в Германии. И это неспроста. Все потому, что такса - настоящий генератор-мотиватор на коротких лапах. Уж кто-кто, а эта малышка всегда держит хвост трубой, доверяет своему чутью и неутомимо движется к цели, не забывая по дороге включать обаяние, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Читайте также: Абсурдные ситуации, которые удалось сфоткать
Мы привел в эту статью несколько такс, глядя на которых хочется сказать: «Такса, будь моим другом!»
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