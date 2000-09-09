Раздел: Курьезы
Покупки в Интернете: ожидание и реальность
Забавные покупки из Интернета
Покупки в интернете могут показаться неплохой идеей… пока вам не привезут сапоги, которые налезут разве что на вашу куклу Барби, с которой вы играли в детстве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Онлайн-шопинг на первый взгляд - не такая сложная задача, однако он может ужасно разочаровать и ранить в самое сердце.
Читайте также: Онлайн-шопинг: ожидание и реальность
Этих людей предали продавцы в интернете, и это местами очень смешно.
Покупки в интернете могут показаться неплохой идеей… пока вам не привезут сапоги, которые налезут разве что на вашу куклу Барби, с которой вы играли в детстве, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Онлайн-шопинг на первый взгляд - не такая сложная задача, однако он может ужасно разочаровать и ранить в самое сердце.
Читайте также: Онлайн-шопинг: ожидание и реальность
Этих людей предали продавцы в интернете, и это местами очень смешно.
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