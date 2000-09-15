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Раздел: Курьезы  
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В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях

В США медведь "засветился" на свадебных фотографияхСупруги всё равно остались довольны снимками

Вполне возможно, что прогулка по зоопарку вскоре станет одним из свадебных трендов, ведь жених с невестой, позирующие для фотосессии на фоне вольеров с дикими животными, смотрятся очень эффектно, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Правда, эта супружеская пара из Миннесоты (США) столкнулась с некоторыми трудностями, ведь их пустили в зоопарк в тот момент, когда большинство обитателей удаляются на кормление, – пишет 120.su.

Собственно, лишь один медведь на тот момент был доступен для того, чтобы сфотографироваться в его компании. Однако, как выяснилось, мишку не особенно впечатлила свадебная фотосессия.

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Впрочем, молодые супруги всё равно остались довольны снимками, и по вполне понятной причине. Медведь таращился на них с таким уморительным выражением, что свадебные фотографии немедленно стали очень популярными в интернете, неизменно вызывая смех у пользователей.

В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
В США медведь "засветился" на свадебных фотографиях
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 Теги: США, медведь

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Сегодня, 16:42 » Автор: Татьяна Ларина
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