Раздел: Курьезы
Приколы, на которые способны только отцы
Ох уж эти папы!
Их шутки одновременно и самые прекрасные, и самые ужасные на свете. Вот яркие примеры того, что, когда папа шутит… хоть святых выноси, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Отец поехал в Токио. Я попросила его прислать фото с видом из окна. Он прислал!
После многих лет затяжных боев и уговоров я наконец-то убедила папу поменять его старую Nokia 3310 на iPhone. Что он первым делом заказал для него? Этот чехол!
Такую фотографию прислал мне сегодня отец моей подружки.
Отец смотрел на меня так минут пять, пока я не опустил взгляд на тарелку…
Отец написал, что после моего отъезда в колледж отдал мою комнату нашему псу, и прислал мне это фото.
Отец моего приятеля - стоматолог. Вот какую тыкву он вырезал на Хеллоуин.
Парнишка попросил девушку прислать ему фото в лифчике. В результате получил вот это. (Надпись: «Разгневанный батя».)
Папа вечно ставит ЭТО по квартире, чтобы меня напугать.
Типичная реакция семьи на типичные папины шутеечки.
Дочка попросила у папы какое-нибудь мороженое…
Мой отец-гинеколог дежурил на Рождество. Вот в каком виде он осматривал пациенток…
Отец Мэрилина Мэнсона отлично подготовился ко встрече с сыном. Таким смущенным певца еще не видели…
У меня в доме отключили свет на два дня. Я пожаловался отцу, и он прислал мне это фото с подписью: «Они уже едут!»
Отец решил поучить дочь вождению. Первый урок.
Такую фотку прислал мне батя…
Когда твой отец принимает бомбочку для ванны за чистящее средство для унитаза.
Дочка рассказала мне, что ей приснился кошмар, в котором меня засосало внутрь компьютера. На следующее утро я оставил ей вот такую композицию.
Дядя и папа нашли волосы для наращивания моей двоюродной сестры, после чего вся семья получила вот такие гламурные фото.
Увидела как-то, как наш папа учит кота ходить по потолку, называя его «Кот-паук».
Отец очень гордился этой рождественской композицией.
Вот почему я не могу ходить с отцом в приличные места!
Когда мама попросила у папы «елочку поменьше» на Рождество.
Отец сказал, что учит нашего котенка водить.
Можете считать меня плохим отцом, но этот снимок семейство решило сохранить в альбоме.
Отец прислал мне это с подписью: «Минотавр».
Моя сестра запостила фото в фейсбук, и наш папа тут же отозвался.
Подарок от отца моей младшей сестре, он описал его как «противозачаточное покрывало».
Небольшой лайфхак от моего бати, как не потерять котенка в доме.
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В первый раз оставила ребенка с дедушкой, и очень скоро он прислал мне вот такое фото…
Их шутки одновременно и самые прекрасные, и самые ужасные на свете. Вот яркие примеры того, что, когда папа шутит… хоть святых выноси, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.
Отец поехал в Токио. Я попросила его прислать фото с видом из окна. Он прислал!
После многих лет затяжных боев и уговоров я наконец-то убедила папу поменять его старую Nokia 3310 на iPhone. Что он первым делом заказал для него? Этот чехол!
Такую фотографию прислал мне сегодня отец моей подружки.
Отец смотрел на меня так минут пять, пока я не опустил взгляд на тарелку…
Отец написал, что после моего отъезда в колледж отдал мою комнату нашему псу, и прислал мне это фото.
Отец моего приятеля - стоматолог. Вот какую тыкву он вырезал на Хеллоуин.
Парнишка попросил девушку прислать ему фото в лифчике. В результате получил вот это. (Надпись: «Разгневанный батя».)
Папа вечно ставит ЭТО по квартире, чтобы меня напугать.
Типичная реакция семьи на типичные папины шутеечки.
Дочка попросила у папы какое-нибудь мороженое…
Мой отец-гинеколог дежурил на Рождество. Вот в каком виде он осматривал пациенток…
Отец Мэрилина Мэнсона отлично подготовился ко встрече с сыном. Таким смущенным певца еще не видели…
У меня в доме отключили свет на два дня. Я пожаловался отцу, и он прислал мне это фото с подписью: «Они уже едут!»
Отец решил поучить дочь вождению. Первый урок.
Такую фотку прислал мне батя…
Когда твой отец принимает бомбочку для ванны за чистящее средство для унитаза.
Дочка рассказала мне, что ей приснился кошмар, в котором меня засосало внутрь компьютера. На следующее утро я оставил ей вот такую композицию.
Дядя и папа нашли волосы для наращивания моей двоюродной сестры, после чего вся семья получила вот такие гламурные фото.
Увидела как-то, как наш папа учит кота ходить по потолку, называя его «Кот-паук».
Отец очень гордился этой рождественской композицией.
Вот почему я не могу ходить с отцом в приличные места!
Когда мама попросила у папы «елочку поменьше» на Рождество.
Отец сказал, что учит нашего котенка водить.
Можете считать меня плохим отцом, но этот снимок семейство решило сохранить в альбоме.
Отец прислал мне это с подписью: «Минотавр».
Моя сестра запостила фото в фейсбук, и наш папа тут же отозвался.
Подарок от отца моей младшей сестре, он описал его как «противозачаточное покрывало».
Небольшой лайфхак от моего бати, как не потерять котенка в доме.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
В первый раз оставила ребенка с дедушкой, и очень скоро он прислал мне вот такое фото…
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