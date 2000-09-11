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Раздел: Курьезы  
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Приколы, на которые способны только отцы

Приколы, на которые способны только отцыОх уж эти папы!

Их шутки одновременно и самые прекрасные, и самые ужасные на свете. Вот яркие примеры того, что, когда папа шутит… хоть святых выноси, передает Хроника.инфо со ссылкой на bigpicture.

Отец поехал в Токио. Я попросила его прислать фото с видом из окна. Он прислал!

Приколы, на которые способны только отцы


После многих лет затяжных боев и уговоров я наконец-то убедила папу поменять его старую Nokia 3310 на iPhone. Что он первым делом заказал для него? Этот чехол!

Приколы, на которые способны только отцы


Такую фотографию прислал мне сегодня отец моей подружки.

Приколы, на которые способны только отцы


Приколы, на которые способны только отцы


Отец смотрел на меня так минут пять, пока я не опустил взгляд на тарелку…

Приколы, на которые способны только отцы


Отец написал, что после моего отъезда в колледж отдал мою комнату нашему псу, и прислал мне это фото.

Приколы, на которые способны только отцы


Отец моего приятеля - стоматолог. Вот какую тыкву он вырезал на Хеллоуин.

Приколы, на которые способны только отцы


Парнишка попросил девушку прислать ему фото в лифчике. В результате получил вот это. (Надпись: «Разгневанный батя».)

Приколы, на которые способны только отцы


Папа вечно ставит ЭТО по квартире, чтобы меня напугать.

Приколы, на которые способны только отцы


Типичная реакция семьи на типичные папины шутеечки.

Приколы, на которые способны только отцы


Дочка попросила у папы какое-нибудь мороженое…

Приколы, на которые способны только отцы


Мой отец-гинеколог дежурил на Рождество. Вот в каком виде он осматривал пациенток…

Приколы, на которые способны только отцы


Отец Мэрилина Мэнсона отлично подготовился ко встрече с сыном. Таким смущенным певца еще не видели…

Приколы, на которые способны только отцы


У меня в доме отключили свет на два дня. Я пожаловался отцу, и он прислал мне это фото с подписью: «Они уже едут!»

Приколы, на которые способны только отцы


Отец решил поучить дочь вождению. Первый урок.

Приколы, на которые способны только отцы


Такую фотку прислал мне батя…

Приколы, на которые способны только отцы


Когда твой отец принимает бомбочку для ванны за чистящее средство для унитаза.

Приколы, на которые способны только отцы


Дочка рассказала мне, что ей приснился кошмар, в котором меня засосало внутрь компьютера. На следующее утро я оставил ей вот такую композицию.

Приколы, на которые способны только отцы


Дядя и папа нашли волосы для наращивания моей двоюродной сестры, после чего вся семья получила вот такие гламурные фото.

Приколы, на которые способны только отцы


Увидела как-то, как наш папа учит кота ходить по потолку, называя его «Кот-паук».

Приколы, на которые способны только отцы


Отец очень гордился этой рождественской композицией.

Приколы, на которые способны только отцы


Вот почему я не могу ходить с отцом в приличные места!

Приколы, на которые способны только отцы


Когда мама попросила у папы «елочку поменьше» на Рождество.

Приколы, на которые способны только отцы


Отец сказал, что учит нашего котенка водить.

Приколы, на которые способны только отцы


Можете считать меня плохим отцом, но этот снимок семейство решило сохранить в альбоме.

Приколы, на которые способны только отцы


Отец прислал мне это с подписью: «Минотавр».

Приколы, на которые способны только отцы


Моя сестра запостила фото в фейсбук, и наш папа тут же отозвался.

Приколы, на которые способны только отцы


Подарок от отца моей младшей сестре, он описал его как «противозачаточное покрывало».

Приколы, на которые способны только отцы


Небольшой лайфхак от моего бати, как не потерять котенка в доме.

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Приколы, на которые способны только отцы


В первый раз оставила ребенка с дедушкой, и очень скоро он прислал мне вот такое фото…
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 Теги: приколы, отцы

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